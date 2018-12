Čierni pasažieri ovládli verejnú dopravu v New Yorku: Mesto pripravili o stovky miliónov

Ilustračné foto

Zdroj: SITA

NEW YORK - Každý deň sa bez zaplatenia prevezie metrom v New Yorku až 208.000 ľudí, čo je 3,8 percenta všetkých cestujúcich. Pri autobusoch je to ešte horšie. V nich jazdí načierno až 348.000 ľudí (16 percent). Celkovo za rok 2018 tak pripravia úrady o 215 miliónov dolárov, uviedol v utorok Úrad pre mestskú dopravu v New Yorku (MTA).