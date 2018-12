Američanmi vedená koalícia zaútočila na vládne pozície, tvrdia sýrske médiá: Reakcia USA

BEJRÚT - Medzinárodná vojenská koalícia vedená Spojenými štátmi informovala, že na území Sýrie vykonala nálety, ktorých terčom mal byť vodca skupiny teroristickej organizácie Daeš zapojený do popravy niekdajšieho amerického vojaka Petra Kassiga, ktorý v Sýrii pôsobil ako humanitárny pracovník a zdravotník, i popráv ďalších zajatcov. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.

"Koaličné sily vykonali špecifické nálety proti vysokopostavenému vodcovi IS abú Umarejnovi... v púšti," povedal hovorca koaličných síl Sean Ryan. Ďalej uviedol, že zmienený vodca Daeš "bol zapletený do vraždy amerického občana... Petra Kassiga", ktorého v Sýrii zajali v roku 2013 militanti z Daeš a v novembri 2014 popravili - odrezaním hlavy. Dodal, že zmienený vodca bol "priamo zapojený i do popráv mnohých ďalších zajatcov".

Madzinárodná koalícia vedená USA sa takto vyjadrila po tom, ako sýrske štátne médiá v nedeľu večer informovali, že koalícia zaútočila raketami na pozície armády sýrskej vlády na východe krajiny a spôsobila pri tom materiálne škody, nie však straty na životoch.

Bývalý americký vojak a veterán irackej vojny Peter Kassig (26) pôsobil v občianskou vojnou zmietanej Sýrii ako humanitárny pracovník a zdravotník. Pri tejto činnosti ho v októbri 2013 zajali ozbrojenci Daeš. Počas pobytu v zajatí sa obrátil na islam a prijal prvé meno Abdul-Rahman. V novembri 2014 zverejnilo Daeš na internete video s militantom so zakrytou tvárou, oblečeným v čiernom. Stál pred odrezanou hlavou, o ktorej tvrdil, že je Kassigova. Vtedajší americký prezident Barack Obama o niekoľko dní neskôr potvrdil, že militanti z Daeš skutočne Kassiga zabili.

Agentúra dodala, že vlani došlo v tomto regióne k stretom medzi silami sýrskej vlády a jednotkami podporovanými zmienenou medzinárodnou koalíciou. Damask zároveň vyzval americké sily, aby sa z tejto oblasti - pri hraniciach Sýrie s Irakom i Jordánskom - stiahli.