MIMORIADNA SPRÁVA Zomrel bývalý americký prezident George H. W. Bush, hold mu vzdali poprední politici

Bývalý americký prezident George Bush starší bol 41. prezidentom Spojených štátov amerických. V úrade hlavy štátu pôsobil v rokoch 1989-1993. Najdôležitejším momentom jeho prezidentovania bola vojna v Perzskom zálive.

Statement by President George W. Bush on the death of his father, President George H.W. Bush https://t.co/wDD0vnlN8U pic.twitter.com/t7UsDYSKY8 — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) 1. decembra 2018

Vojnový hrdina

George Herbert Walker Bush starší sa narodil 12. júna 1924 v americkom Miltone. Pochádzal z rodiny, kde bola služba verejnosti tradíciou. Študoval na akadémii v americkom Andoveri a ako 18-ročný vstúpil do armády. Počas druhej svetovej vojny sa ako najmladší letec námorníctva USA zúčastnil 58 útočných misií. Počas jednej akcie ho zostrelili Japonci, ale zachránila ho americká ponorka. Neskôr dostal Bush ocenenie - kríž za hrdinstvo.

Zdroj: TASR/AP

Hneď po vojne ešte v roku 1945 ako študent ekonómie na univerzity v Yale, sa oženil s Barbarou Pierceovou (zomrela 17. apríla 2018), s ktorou mal šesť detí. Jeho najstarší syn George Walker Bush mladší tiež zastával v období rokov 2001-2009 najvyšší post v krajine, keď bol 43. prezidentom USA.

So synom Georgeom. Zdroj: SITA

V roku 1964 vstúpil George Bush starší do Republikánskej strany. O osem rokov v roku 1952 sa už stal senátorom za americký štát Connecticut. V rokoch 1971-1972 pracoval ako veľvyslanec USA pri Organizácii Spojených národov. Na čele americkej tajnej služby CIA stál zase v rokoch 1976-1977.

Najprv neúspech

Prvýkrát, ale neúspešne kandidoval na post prezidenta USA George Bush starší v roku 1980. Aj keď nevyhral, stal sa viceprezidentom 40. prezidenta USA (1981-1989) Ronalda Reagana. O osem rokov neskôr v roku 1988 už George Bush starší voľby vyhral a 20. januára 1989 sa stal 41. prezidentom USA.

Ako prezident USA čelil George Bush starší dramaticky sa meniacemu svetu. Po 40 rokoch sa skončila Studená vojna, padol Berlínsky múr v Nemecku, rozpadol sa Zväz sovietskych socialistických republík a začalo sa črtať nové usporiadanie Európy. Počas jeho funkčného obdobia sa pred súd v USA dostal aj panamský diktátor a generál Manuel Noriega, ktorý bol považovaný za drogového bosa.

Operácia Púštna búrka

Najvýznamnejšia úloha na Georgea Busha staršieho však čakala po invázii vojsk vtedajšieho irackého prezidenta Saddáma Husajna do Kuvajtu v auguste 1990. Iracká armáda obsadila krajinu a kuvajtský emir utiekol do USA. Anexiu Kuvajtu odmietlo OSN aj Arabská liga.

Vtedajší prezident USA George Bush starší sa výraznou mierou podieľal na vytvorení spojeneckej koalície, ktorú tvorili hlavne USA, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Austrália, Saudská Arábia, Egypt, Sýria a ďalších viac ako 20 štátov. Na operácii Púštna búrka, ktorá sa začala 17. januára 1991 sa zúčastnilo 425.000 amerických vojakov. Kuvajt bol oslobodený 26. februára 1991.

Pri príležitosti 20. výročia vojny v Perzskom zálive v roku 2011 sa už vtedy bývalý americký prezident George Bush starší vyjadril, že je spokojný s tým, že rozhodujúcim momentom jeho prezidentovania bola vojna v Perzskom zálive. A neľutuje ani zastavenie vojny, po ktorom si Saddám Husajn udržal moc v Iraku.

Ako 90-ročný skákal padákom

Napriek veľkej popularite a medzinárodným diplomatickým úspechom sa prezident Bush starší ťažko vyrovnával s problémami na domácej pôde, s upadajúcou ekonomikou, vysokým deficitom či rastom násilia v USA. Aj preto ho v prezidentských voľbách v roku 1992 porazil kandidát Demokratickej strany Bill Clinton.

Bývalý americký prezident George Bush starší ešte svoje 90. narodeniny oslávil zoskokom s padákom z vrtuľníka neďaleko svojho letného sídla v meste Kennebunkport v americkom štáte Maine. Pripomenul si tým svoj prvý zoskok padákom z pred 70 rokov počas druhej svetovej vojny.

Svoje 93. narodeniny vtedy najdlhšie žijúci bývalý americký prezident George Bush starší oslávil už len v kruhu svojej rodiny, pripútaný na invalidný vozík pre zdravotné problémy s nohami spôsobené Parkinsonovou chorobou.

Zdroj: TASR/AP ​

Busha staršieho naposledy zo závažných dôvodov hospitalizovali 22. apríla tohto roka v jeho domovskom Houstone, deň po pohrebe jeho manželky Barbary, s ktorou bol ženatý 73 rokov. V tamojšej nemocnici pobudol kvôli infekcii, ktorá sa rozšírila do krvného obehu, skoro dva týždne.

Hold mu vzdali poprední americkí politici

Zosnulému Georgeovi Herbertovi Walkerovi Bushovi vzdali hold aj poprední americkí politici. Bývalého prezidenta USA si medzi prvými uctili - súčasný americký prezident Donald Trump s manželkou Melaniou i jeho predchodca v úrade Barack Obama s manželkou Michelle, ku ktorým sa vzápätí začali pridávať ďalší.

Bush bol podľa Trumpovcov inšpiráciou

Trumpovci, ktorí sú momentálne na summite skupiny G20 v argentínskej metropole Buenos Aires, vyzdvihli Busha staršieho za jeho "zdravý úsudok, zdravý rozum, vyrovnané vedenie".

President George H.W. Bush led a long, successful and beautiful life. Whenever I was with him I saw his absolute joy for life and true pride in his family. His accomplishments were great from beginning to end. He was a truly wonderful man and will be missed by all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1. decembra 2018

Vo vyhlásení tiež uviedli, že bývalý americký prezident "inšpiroval k službe verejnosti celé generácie svojich amerických spoluobčanov" a USA i celý svet sprevádzal k "mierovému i víťaznému ukončeniu studenej vojny". Napriek dosiahnutým úspechom podľa Trumpovcov ostal George Bush starší skromným mužom.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin

Jeho odkazu sa možno už nikto nevyrovná

Bývalý americký prezident Barack Obama s manželkou Michelle zase uviedli, že život Georgea Busha staršieho bol dôkazom toho, že "služba verejnosti je ušľachtilým, radostným poslaním", pričom Bush starší pri jeho výkone "spravil nesmierne veľa dobrého".

America has lost a patriot and humble servant in George Herbert Walker Bush. While our hearts are heavy today, they are also filled with gratitude. Our thoughts are with the entire Bush family tonight – and all who were inspired by George and Barbara’s example. pic.twitter.com/g9OUPu2pjY — Barack Obama (@BarackObama) 1. decembra 2018

Obamovci vyzdvihli jeho zásluhy za "vytvorenie medzinárodnej koalície na vyhnanie diktátora z Kuvajtu" či "zmiernenie pohromy jadrových zbraní" a dodali, že keď vo východnej Európe nastávali demokratické revolúcie, bola to práve "pevná a diplomatická ruka" Georgea Busha staršieho, ktorá umožnila "ukončiť studenú vojnu bez jediného výstrelu". Ďalej uviedli, že "odkazu" Busha staršieho v rámci služby verejnosti sa možno už nik nevyrovná, hoci on sám by určite chcel, aby sa o to všetci pokúšali.

Zdroj: SITA/AP/Themba Hadebe

Clinton bude za vzájomné priateľstvo navždy vďačný

Bushovi staršiemu vzdal poctu aj ďalší bývalý prezident USA Bill Clinton, ktorý ho ako kandidát Demokratickej strany porazil v prezidentských voľbách v roku 1992. Clinton si vo vyhlásení zaspomínal na Bushov "dlhý život plný službe verejnosti, lásky a priateľstva" a uviedol, že za priateľstvo s ním bude "navždy vďačný". Dodal, že rozsiahlosť Bushovej služby verejnosti, s ktorou celkom neprestal ani po skončení svojho prezidentského úradu, bola nesmierna a že jeho samého vždy vedela zasiahnuť Bushova "vrodená a skutočná slušnosť" a tiež jeho oddanosť manželke Barbare i celej svojej rodine.

Zdroj: SITA/AP

Poctu Georgeovi H. W. Bushovi vzdali aj viacerí členovia jeho niekdajšej administratívy. Medzi prvými tak urobil James A. Baker III., ktorý za Busha staršieho zastával funkciu ministra zahraničných vecí a šéfa štábu Bieleho domu. Ten uviedol, že na odkaz Busha staršieho sa v "dejinách Ameriky i sveta nikdy nezabudne". Dodal, že vášňou niekdajšieho prezidenta bola "hlboká láska k rodine a vlasti" a všetky svoje verejné funkcie zastával so "silou, integritou, súcitom a pokorou", čo sú podľa jeho slov charakteristiky, ktoré definujú "skutočne veľkého muža a efektívneho vodcu".

Bývalého prezidenta si uctil aj Brent Scowcroft, ktorý bol v jeho vláde poradcom pre otázky národnej bezpečnosti. "Svet stratil jedného veľkého lídra... naša krajina stratila jedného z najlepších", napísal vo vyhlásení, v ktorom Busha staršieho nazval i jedným zo svojich "najdrahších priateľov".

Mayová označila Busha staršieho za veľkého štátnika

Britská premiérka Theresa Mayová vyzdvihla Busha staršieho ako "veľkého štátnika", ktorého celoživotný mravný prístup k službe verejnosti "je príkladom pre nás všetkých". Zdôraznila pritom, že v každom štádiu svojej pozoruhodnej kariéry "spolupracoval so svojimi priateľmi, kolegami a náprotivkami v Spojenom kráľovstve". "Dnešná Británia si ho pamätá ako veľkého štátnika a úprimného priateľa našej krajiny. Vyjadrujeme našu najhlbšiu sústrasť americkému ľudu a rodine, ktorú za sebou zanechal," uviedla britská premiérka vo vyhlásení, z ktorého citovala stanica Sky News.

Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Dunham, Pool

Poctu Bushovi staršiemu a kondolencie jeho rodine odovzdal aj bývalý britský premiér Tony Blair, ktorý ho opísal ako "mimoriadneho a príkladného" verejného činiteľa a muža oddaného svojej vlasti a snahe urobiť svet lepším a stabilnejším. "...Bol veľkým priateľom a spojencom Británie, podporovateľom transatlantickej aliancie a mal obrovský vplyv na rozvoj Európy po páde Berlínskeho múru," napísal.

Priateľ Nemcov

Nemecká vláda označila Busha staršieho za "priateľa Nemcov" a dodala, že nikdy nezabudne na jeho prínos k znovuzjednoteniu Nemecka, informoval na Twitteri hovorca vlády Steffen Seibert. Rodine Busha staršieho i všetkým Američanom vyjadril sústrasť aj posledný sovietsky vodca Michail Gorbačov. Busha staršieho vyzdvihol pre jeho politické i osobnostné vlastnosti.

Zdroj: TASR/AP

Dvojica zmienených politikov úzko spolupracovala v 80. a 90. rokov minulého storočia v snahe ukončiť studenú vojnu, ktorej koniec spoločne oznámila v decembri 1989 na summite na Malte. "Mnohé z mojich spomienok sú previazané s týmto mužom. Mali sme šancu spolupracovať v čase obrovských zmien," povedal Gorbačov agentúre Interfax.

Kondoloval aj dalajláma

Pozostalým po Bushovi staršom kondoloval i dalajláma. "Bol vlastne prvým americkým prezidentom, s ktorým som mal tú česť stretnúť sa... Spomínam si, že na mňa hlboko zapôsobil záujem vášho otca o tibetský ľud a situáciu v Tibete," skonštatoval tibetský duchovný vodca. "Síce nič nemôže nahradiť stratu otca, môžeme sa však tešiť z toho, že jeho život bol zmysluplný, zasvätený službe verejnosti," dodal.

Novozélandská premiérka Jacinda Ardenová vyzdvihla Busha staršieho za jeho "štátnictvo, ktoré zohralo kľúčovú úlohu" pri ukončení studenej vojny, čo prinieslo "demokraciu miliónom Európanov a znížilo hrozbu jadrovej vojny". Bývalý austrálsky premiér John Howard uviedol, že Bush starší zastával tie najdôležitejšie funkcie v USA - najskôr ako viceprezident za vlády Ronalda Reagana a neskôr ako prezident - v čase, keď došlo k zrejme najdôležitejšej udalosti po druhej svetovej vojne, a síce pádu Sovietskeho zväzu. Dodal, že Bush starší bol vždy "skutočným priateľom Austrálie", ktorú aj mnohokrát navštívil.