Babiša mladšieho mali novinári nakrúcať skrytou kamerou: Teraz čelia trestnému oznámeniu

Predseda českej vlády to oznámil v stredu v rozhovore pre bulvárny denník Blesk. Obaja novinári podľa oznámenia porušili švajčiarske zákony tým, že Babiša mladšieho trpiaceho schizofréniou nakrúcali skrytou kamerou.

"Práve dnes podal právny zástupca mojej bývalej manželky trestné oznámenie na pani Slonkovú a pána Kubíka za porušenie švajčiarskych zákonov, nezákonne vnikli do domu, nezákonne natáčali. Keď vo Švajčiarsku niekoho bez vedomia natáčate, tak je to trestný čin. Škoda, že to tak nie je aj u nás," povedal Babiš pre server Blesk.cz.

Reportérov taktiež obviňuje z toho, že svoju reportáž cielene načasovali tak, aby mu najviac uškodila. "Hovorím tomu Puč Palermo, cielene čakali s vydaním, aby to vyšlo pred 17. novembrom, aby boli demonštrácie. Môj syn je chorý a redaktori ho zneužili. Potom to načasovali, aby vyvolali tento škandál," tvrdí premiér.

V súvislosti s médiami Babiš hovorí o ohrdnutej skupine ľudí, ktorá ho chce dostať z politiky. Aj napriek silnejúcemu tlaku na jeho odstúpenie aj zo strany koaličnej ČSSD premiér demisiu rozhodne podať nemieni a nikdy o tom ani neuvažoval. "O rezignácii som neuvažoval ani milisekundu. Ja nechcem odísť od rozrobenej práce. Ja som v tejto krajine pracoval, ja som tu uspel a teraz jej to vraciam," vyhlásil Babiš.

V piatok sa uskutoční mimoriadna schôdza Poslaneckej snemovne, na ktorej sa bude hlasovať o vyslovení nedôvery vláde. Iniciovala ju opozícia v dôsledku nového vývoja okolo kauzy Čapí hnízdo a s ňou súvisiacim údajným únosom premiérovho syna Andreja Babiša mladšieho na Ruskom okupovaný ukrajinský polostrov Krym.