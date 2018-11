FOTO V Indonézii vyplavilo mŕtvu veľrybu: Zhrození ochranári, jej žalúdok ukázal smutnú realitu

Rozkladajúce sa telo 9,5 metrového vorvaňa objavili v pondelok večer neďaleko ostrova Kapota v indonézskom národnom parku Wakatobi. Nález vyvolal medzi ochrancami životného prostredia zdesenie. "Síce sme neboli schopní určiť príčinu smrti, fakty, ktoré vidíme, sú skutočne hrozné," uviedla pre agentúru AP Dwi Supraptiová z indonézskej pobočky Svetového fondu na ochranu prírody (WWF). Pre pokročilý stav rozkladu tela vorvaňa nebolo možné stanoviť, či jeho uhynutie zapríčinil práve plast.

Zdroj: SITA/Muhammad Irpan Sejati Tassakka, AKKP Wakatobi via AP

Vyhadzovanie plastov do oceánu je značným problémom pre viaceré krajiny juhovýchodnej Ázie vrátane Indonézie. Až 60 percent plastového odpadu, ktorý skončí v oceánoch sa tam dostane práve v niektorej z pätice ázijských krajín - Číne, Indonézii, Filipínach, Vietname a Thajsku, upozorňuje správa environmentalistov z organizácií Ocean Conservancy a McKinsey Center for Business and Environment z roku 2015.

Zdroj: SITA/Muhammad Irpan Sejati Tassakka, AKKP Wakatobi via AP

Práve plastovým vreckám a taškám sa pritom pripisuje zodpovednosť za každoročný úhyn stoviek morských živočíchov. Vedci zároveň varujú, že ak nedôjde k obmedzeniu plastového odpadu, mohlo by sa jeho množstvo v oceánoch v nasledujúcom desaťročí dokonca strojnásobiť. OSN koncom vlaňajšieho roka informovala, že v moriach a oceánoch skončí každoročne zhruba 10 miliónov ton plastového odpadu, ktorý pácha na podmorskom živote "nenapraviteľné škody".