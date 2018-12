Babiš na Európskom súde nepochodil, v zozname agentov ŠtB zostane: Reakcia českého premiéra

PRAHA - Český premiér Andrej Babiš zostane v registri agentov bývalej komunistickej Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Neuspel totiž so svojou sťažnosťou na Slovenskú republiku, ktorú podal na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu, informoval v pondelok večer český týždenník Respekt.

Babiš sa na ESĽP obrátil 14. júna 2018. Obsah sťažnosti, ktorú mu predložil, nie je známy. Vzhľadom na charakter štrasburského tribunálu v nej zrejme argumentoval, že počas konania pred slovenskými súdmi došlo k porušeniu jeho práv. ESĽP podľa informácií Respektu 20. novembra rozhodol o "neprijateľnosti" jeho sťažnosti.

Andrej Babiš je na Slovensku vedený v zozname agentov bývalej československej ŠtB. Po svojom vstupe do vrcholnej českej politiky sa prostredníctvom slovenských súdov snažil o vymazanie svojho mena z databázy komunistickej tajnej polície. Konanie v prvej súdnej inštancii vyhral. Súd totiž prihliadol hlavne na svedectvo bývalých riadiacich dôstojníkov ŠtB, ktorí tvrdili, že Babiš agentom nebol, alebo že si na nič nepamätajú.

Proti ich slovám stáli fragmenty 12 zväzkov Štátnej bezpečnosti, v ktorých sa vyskytujú záznamy agenta "Bureša". Pod týmto krycím menom Babiš pôsobil od začiatku svojej zaznamenanej spolupráce s ŠtB. Tieto záznamy historici i odborníci na prácu ŠtB považujú za oveľa vierohodnejšie než svedectvá bývalých príslušníkov tajnej polície, píše Respekt.

K tomuto záveru sa napokon priklonil i Ústavný súd SR, ktorý rozhodol, že svedectvo bývalých eštébákov nemôže byť pred súdom považované za vierohodné. Babiš nakoniec neuspel ani s dovolaním u poslednej slovenskej súdnej inštancie, Najvyššieho súdu SR.

Nepochodil ani na ESĽP

Hneď nato sa obrátil na ESĽP, kde podľa Respektu taktiež nepochodil. Oficiálna správa o tom, že Babiš so svojou sťažnosťou v Štrasburgu neuspel, mala objaviť v priebehu niekoľkých týždňov. Tým sa Babišov súdny spor definitívne skončil, pretože sa už nemá kde sťažovať, konštatuje český týždenník.

Po neúspechy na slovenských súdoch však český premiér sľuboval, že sa o očistenie svojho mena bude "súdiť hoci aj do smrti". Je teda možné, že vyvolá nové súdne konanie, v ktorom bude namiesto slovenského Ústavu pamäti národa žalovať Slovenskú republiku prostredníctvom ministerstva vnútra. Po rozhodnutí Ústavného súdu sa však už bude musieť zaobísť bez svedectiev bývalých eštébákov.

Babiš: Spor o ŠtB sa nekončí, bude pokračovať na Slovensku

Český premiér Andrej Babiš avizoval, že jeho spor o to, či zostane v zozname agentov komunistickej Štátnej bezpečnosti (ŠtB), nekončí a bude pokračovať na Slovensku. Reagoval tak na to, že jeho sťažnosť, súvisiacu s predchádzajúcim súdnym konaním v SR, zamietol Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu.

"Uznesenie (ESĽP) teraz študujú právnici. Spor nekončí a bude pokračovať na Slovensku, kde som niekoľkokrát súd vyhral a ústavný súd ho z nepochopiteľných dôvodov zrušil," povedal v utorok Babiš pre stránku Blesk Zprávy.

Český premiér bol podľa historikov a znalcov zrejme oprávnene vedený ako agent ŠtB, sám to však dlhodobo popiera. "Pravda je na mojej strane a som presvedčený, že spor vyhrám, pretože som nikdy žiadnu spoluprácu nepodpísal," uviedol Babiš.