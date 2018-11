Aktivisti v Londýne prehradili mosty, poukázali tak na nečinnosť britskej vlády

Demonštranti z aktivistickej skupiny Extinction Rebellion sa pokúšali zablokovať päť mostov cez rieku Temža v centre mesta, vrátane Westminsterského mosta, ktorý sa nachádza v blízkosti parlamentu. Organizácia Extinction Rebellion svoju akciu zdôvodnila tým, že "každý občan má právo protestovať a využívať pritom nenásilné nástroje občianskej neposlušnosti", keď je "konfrontovaný s trestuhodnou nečinnosťou svojej vlády".

Extinction Rebellion tvrdí, že vedecké údaje ukazujú, že vlády štátov ignorujú enormnú zmenu klímy a že ľudstvo - možno už v nasledujúcej generácii - zažije ekologickú katastrofu a sociálny kolaps. Jedna z organizátorov protestu, Gail Bradbrooková, pre Sky News uviedla, že "OSN nám dala do roku 2020 čas na zmenu smerovania ľudstva". Upozornila, že "ak k tomu nedôjde, začiatok vymierania ľudstva možno zažijú naše deti." "Ľudia musia vytiahnuť hlavu z piesku", oboznámiť sa s vedeckými poznatkami a "pridať sa k nám", vyhlásila Bradbrooková.

Vysvetlila, že "vláda - v prvom rade - musí ľuďom povedať pravdu". Dodala, že teraz "si ľudia myslia, že zmena klímy nastane niekedy inokedy a zažije ju niekto iný, ale nie je to pravda - už je to tu". "Musíme skutočne veľmi rýchlo dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov," zdôraznila Bradbrooková. Uviedla, že Extinction Rebellion žiada aj to, aby "ľudia mohli rozhodnúť, ako sa táto zmena stane," a to formou zvolania "národného zhromaždenia občanov". Polícia uviedla, že demonštrácie bránili Londýnčanom, turistom i záchranným službám, aby na prejazd či chôdzu využili mosty. Spresnila, že kvôli obmedzovaniu cestnej premávky zatkla 45 osôb.