Najhoršieho sériového vraha posledných desaťročí odhalili náhodou: S úsmevom priznal 90 zabitých žien

WASHINGTON – Samuel Little (78) sa stal pravdepodobne najhorším sériovým vrahom dejinách USA. Vyšetrovateľom v Texase sa priznal k 90 vraždám, ktoré mal spáchať naprieč celými Spojenými štátmi.

Samuel Little, známy aj pod menom Samuel McDowell, je bývalý boxer vysoký 190 cm. V roku 2012 ho zatkli v centre pre bezdomovcov v štáte Kentucky a vydali do Kalifornie pre drogovú trestnú činnosť. Sedemdesiatosemročný tulák sa počas vyšetrovania v texaskej väznici začal priznávať aj k vraždám a počet jeho obetí sa vyšplhal na číslo 90.

Zdroj: Youtube/ABC News

Samuel Little vraždil celé desaťročia od jedného pobrežia USA k druhému. Svoje obete si vyberal medzi prostitútkami a narkomankami, uviedol Americký federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).

Počas vyšetrovania v Kalifornii ho spojili testy DNA s odloženými prípadmi v Los Angeles. V roku 2014 Samuela Littla odsúdili za vraždy troch žien, ktoré spáchal koncom 80. rokov. Všetky tri obete zavraždil holými rukami, keď ich zbil a následne zahrdúsil.

Z Kalifornie ho previezli do Texasu, kde bol Samuel Little vyšetrovaný za ďalšie vraždy. Podľa prokurátora sa nakoniec priznal k vražde ženy v texaskom meste Odessa z roku 1994. Príslušník Texas Rangers James Holland si získal Littlovu dôveru a ten sa začal priznávať k ďalším vraždám. Prokurátor uviedol, že Samuel Little sa priznal k desiatkam ďalších vrážd, ktoré spáchal medzi rokmi 1970 a 2005.

Najhorší známy sériový vrah v USA

Analytička a kriminalistka FBI povedala, že Little počas výsluchu v máji 2018 menoval rangerovi Hollandovi mestá, štáty a počty obetí, ktoré na každom mieste zavraždil. „Jackson, Mississipi jedna, Cincinnati, Ohio jedna, Phoenix, Arizona tri, Las Vegas, Nevada jedna...“ citovala vraha kriminalistka. Samuel Little sa priznal k 90 vraždám, vyšetrovatelia overili 34. „Little bude označený za jedného z najhorších - ak nie za najhoršieho sériového vraha v dejinách USA,“ hovorí prokurátor vo vyhlásení.

FBI pracuje na preverovaní nevyriešených vrážd, ku ktorým sa Little Priznal. Úrad spolupracuje s ministerstvom spravodlivosti, s Texas Rangers aj so štátnymi a miestnymi orgánmi po celých USA. Ranger Holland pokračuje s vypočúvaním, aby získal presný obraz o Littlových zločinoch. Vraj si veľmi podrobne pamätá obete a vraždy, ale je menej spoľahlivý pri dátumoch zločinov.

Medzi jeho obeťami boli hlavne prostitútky a drogovo závislé ženy. V niektorých prípadoch ich smrť nebola vyšetrovaná a obete neboli identifikované. Podľa FBI zabíjal Little tak, že niektoré obete nemali zreteľné príznaky toho, že boli zavraždené. Bývalý boxer svoje obete zmlátil, a tak ich omráčil, alebo znehybnil. Následne ich zaškrtil. Obete nemali na tele bodné ani strelné poranenia, a teda neboli klasifikované ako vraždy. Často boli ako príčiny smrti uvedené predávkovanie drogami alebo prirodzené príčiny.

Zdroj: Pascagoula Police Department ​

Z bezdomovca sa stal vrah

Samuel Little vyrastal v štáte Ohio, skončil so strednou školu a žil ako tulák. Živil sa krádežami v obchodoch aj inde, aby mal peniaze na alkohol a drogy. Začiatkom 80. rokov ho obvinili, ale neusvedčili, z vrážd žien v štátoch Mississipi a Florida. Zvyšok života zrejme prežije v texaskom väzení. Little sa nachádza v zlom zdravotnom stave, je pripútaný na invalidný vozík, trpí srdcovou chorobou a má cukrovku.

Najhorším vrahom v histórii USA bol doteraz tzv. „vrah od zelenej rieky“. Gary Ridgway bol usvedčený zo 49 vrážd a odpykáva si doživotný trest v štáte Washington. Ak sa overia všetky vraždy, ku ktorým sa Samuel Little priznal, bude toto smutné prvenstvo patriť jemu.