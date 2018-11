Zrážka školského autobusu a dodávky v Nemecku: Sedem ranených, medzi nimi štyri deti

Menšie vozidlo sa v tiahlej pravotočivej zákrute dostalo z predbežne neznámych príčin do protismeru a zrazilo sa so školským autobusom, v ktorom sa viezlo 18 žiakov vo veku 10-15 rokov. Šofér dodávky utrpel po následnom náraze do stromu životunebezpečné zranenia. Jeho spolujazdec, vodič autobusu a štyria školáci vyviazli s ľahkými zraneniami.

Úsek krajinskej komunikácie 19 medzi Erkelenzom a Gerderathom zostane až do utorkového predpoludnia v plnom rozsahu uzavretý. Vyžaduje to precízne zdokumentovanie dejiska dopravnej nehody.