Trump klame, až sa práši: Experti varujú pred niečim, čo sa nedá zvládnuť

Uvádza to denník The Washington Post, ktorý nepresné Trumpove výroky sleduje od nástupu terajšieho šéfa Bieleho domu do úradu v januári 2017. Od tej doby ich údajne z úst prezidenta Spojených štátov zaznelo viac ako 6400.

Podľa štatistík WP ide v posledných mesiacoch počet nepravdivých alebo zavádzajúcich tvrdení hlavy amerického štátu prudko nahor. Od júna do augusta novinári za každý mesiac identifikovali okolo 500, v septembri 599 a teraz teda skoro dvojnásobok predchádzajúceho maxima.

Trend by mohol súvisieť aj s veľkým počtom prejavov, ktoré Trump absolvuje na predvolebných mítingoch v rámci kampane pred kongresovými voľbami.

Prejavy plné neprávd

Pri poslednej takejto akcii vo štvrtok v štáte Missouri Trump podľa denníka The New York Times (NYT) predniesol najmenej päť klamstiev a sedem zavádzajúcich či úplne nepodložených tvrdení. Plný manipuláciou bol podľa denníka tiež predchádzajúci prejav z Bieleho domu o imigrácii.

NYT sa zaoberal napríklad pasážou o tom, že ilegálni prisťahovalci v USA sa „nikdy neukážu" na súde pri riadení ohľadom udelenia povolenia na pobyt. Z údajov amerického ministerstva spravodlivosti vyplýva, že v účtovnom roku 2017 sa k príslušnému súdnemu konaníu nedostavilo len 28 percent imigrantov.

Program zrušili

V rámci pilotného programu nového modelu azylového konania testovaného ako alternatíva k zadržiavaniu prisťahovalcov potom táto situácia nenastala ani raz. NYT podotýka, že Trumpova vláda program v júni ukončila.

Podľa WP mal Trump k 30. októbru od začiatku svojho mandátu na konte 6420 nepravdivých a zavádzajúcich výrokov, pričom napríklad 157-krát uviedol, že jeho kampaň nijako nespolupracovala s Ruskom, hoci vyšetrovanie tejto kauzy ani po takmer roku a pol nedospelo k žiadnemu verdiktu.

Trump tiež už 120-krát zopakoval nepravdivé tvrdenie, že zníženie daní schválené za jeho úradovania predstavuje najväčší daňový škrt v histórii USA.

Kopíruje propagandístickú taktiku

Niektorí pozorovatelia americkej politiky podotýkajú, že Trump svojím počínaním kopíruje propagandistickú taktiku označovanú ako „Požiarna hadica neprávd". Tá spočíva vo vytváraní takého prívalu klamstiev, že sa s ním spoločnosť skrátka nemôže vyrovnať.

Cieľom tejto metódy nie je vydávať lži za pravdu, ale uberať váhu konceptom faktov a reality. Podľa správy výskumného ústavu Rand Corporation z roku 2016 pritom môže byť táto stratégia vysoko účinná bez toho, aby šírené nepravdy boli príliš uveriteľné.

Nezvládnuteľné množstvo klamstiev

Rusko-americká novinárka a spisovateľka Maša Gessenová v tejto súvislosti prirovnala správanie Trumpa k vystupovaniu ruského prezidenta Vladimira Putina. „Vytvára jednoducho nezvládnuteľné množstvo klamstiev," povedala americkému serveru Vox.

Očividnosť ich klamstiev je podľa nej súčasťou mocenskej hry, pretože „nič nie je tak ponižujúce a toľko vás nezbavuje moci, ako keď musíte dokazovať pravdu".