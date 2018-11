Trumpova administratíva stojí pred veľkou skúškou: Voliči majú v rukách osud republikánov

Šéf Bieleho domu mal počas prvých dvoch rokov vo funkcii podporu svojich spolustraníkov republikánov v oboch komorách zákonodarného zboru, Kongresu. Hoci nie vždy a vo všetkom s ním súhlasili, vládlo sa mu ľahšie, než keby aspoň jednu komoru ovládali demokrati. A práve o to sa v utorok Demokratická strana snaží. V Snemovni reprezentantov mala naposledy väčšinu v roku 2011 a v Senáte v roku 2015. Čo by utorkové víťazstvo demokratov znamenalo pre Trumpa?

"Väčšina ľudí pri tejto otázke pomyslí na impeachment (zosadenie prezidenta). To je však nepravdepodobné," napísal denník Washington Post a vysvetlil zložitosť procesu odvolávania prezidenta. Demokrati by na to potrebovali väčšinu v oboch komorách Kongresu, čo podľa predvolebných prieskumov nie je pravdepodobné. Navyše, líderka demokratickej menšiny v Snemovni reprezentantov Nancy Pelosiová pred časom uviedla, že impeachment nie je ich prioritou.

Vyšetrenie káuz

To, čo demokrati môžu dosiahnuť, je posun vpred vo vyšetrovaní napojenia Trumpa na Rusko či zákonnosti a férovosti jeho podnikania. Nové dôkazy a dominancia takých vyšetrovaní v médiách by mohli značne ovplyvniť Trumpov pokus o znovuzvolenie v roku 2020.

Na to, aby mohli demokrati kontrolovať prijímanie zákonov a blokovať rozhodnutia prezidenta, by však potrebovali väčšinu v oboch komorách, čo nie je pravdepodobné.

Zdroj: SITA/AP Photo/Carolyn Kaster

V prípade, že vo voľbách do Snemovne reprezentantov, ktorú momentálne ovládajú republikáni, zvíťazia demokrati, čo predpokladajú analytici z oboch táborov, mohlo by to zásadne skomplikovať Trumpove legislatívne plány na nasledujúce dva roky. V Snemovni majú republikáni momentálne 235 kresiel, demokrati 193. Sedem mandátov je neobsadených.

"Očakávajte patovú situáciu. Ak budú proti sebe bojovať demokratická Snemovňa a republikánsky Senát, ťažko uvidíme prijatie nejakej zásadnej legislatívy," upozornil denník Washington Post. V predvolebnej kampani dominovali témy ako systém zdravotného poistenia, kontrola zbraní a imigračná politika.

Supervoľby

V Spojených štátoch sa konajú voľby do federálneho Kongresu, ktoré prichádzajú vždy v polovici funkčného obdobia úradujúceho prezidenta. Američania si budú môcť zvoliť všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov, ktorí sú volení na dva roky. Okrem nich sa o znovuzvolenie bude uchádzať aj 35 senátorov, ktorí sú do 100-členného Senátu Spojených štátov volení na šesť rokov.

V hre je tiež 39 miest guvernérov jednotlivých štátov Únie, ktorí sú vo väčšine štátov volení na štyri roky. Výnimkou sú štáty Vermont a New Hampshire, kde guvernérov volia len na dvojročné obdobie.

Okrem toho sa v tzv. supervolebný utorok uskutočnia aj početné iné regionálne či komunálne voľby, ako aj voľby starostov mnohých miest. Prvé volebné miestnosti sa otvoria v utorok o 12.00 h SEČ na východnom pobreží krajiny, posledné uzavrú v stredu o 06.00 h SEČ v štáte Havaj.

Slovenské korene

Američania si v utorkových voľbách, ktoré sa konajú v polovici volebného obdobia prezidenta (midterm elections), volia okrem kongresmanov napríklad aj guvernérov. Na kandidátnych listinách je tiež niekoľko mien naznačujúcich slovenský alebo československý pôvod.

Voľby guvernéra, teda najvyššieho predstaviteľa štátu, sa konajú v 36 z 50 štátov USA a v troch teritóriách. Jedným z nich je štát Nevada, kde sa o funkciu uchádza okrem iných aj demokrat Steve Sisolak, ktorý podľa internetového občianskeho združenia Američania slovenského pôvodu má slovenské korene. Hoci meno to jasne napovedá, v amerických médiách sa za uplynulé roky nevyskytla zmienka o Sisolakovi a jeho slovenských koreňoch. Nespomína to ani on sám na svojej webovej stránke.

Štát Wisconsin pritom v minulosti patril k tým štátom, do ktorých prišli prví slovenskí prisťahovalci. John. J. Hosmaneck z Winsconsinskej slovenskej historickej spoločnosti (Wisconsin Slovak Historical Society) uvádza, že koncom 19. a začiatkom 20. storočia prišlo do tohto štátu približne 50.000 imigrantov zo Slovenska, väčšinou západného. Prvým imigrantom mal byť Henry Kusick od Trenčína.

Slovensky znejúce priezvisko sa nachádzalo aj na zozname kandidátov na guvernérov štátov Kansas, Connecticut a Florida. Joshua Svaty, Steve Obsitnik a Jack Latvala tam však v uplynulých mesiacoch prehrali v primárkach boj proti konkurentom zo svojich strán.