Situácia na prírodou zničenom ostrove Sulawesi je kritická: Pre obete kopu masový hrob

Jama, ktorú budú kopať aj počas nedeľnej noci, bude mať rozmer desať krát sto metrov a uložia do nej najmenej 300 tiel. Šéf indonézskej národnej agentúry na zmierňovanie následkov katastrof Willem Rampangilei uviedol, že v prípade potreby môžu hrob zväčšiť. Zatiaľ nie je známe, kedy sa bude konať pohreb, no Rampangilei vyhlásil, že to "musí byť čím skôr zo zdravotných a náboženských dôvodov". Väčšina obyvateľov Palu sú moslimovia.

Centrálnu časť ostrova zasiahli vlny vysoké tri metre po tom, ako tam udrelo niekoľko zemetrasení, pričom najsilnejšie malo magnitúdu 7,5. Hovorca spomínanej agentúry Sutopo Purwo Nugroho v nedeľu povedal, že zatiaľ nemajú kompletné správy o obetiach z pobrežných oblastí, a teda počet mŕtvych bude zrejme narastať.