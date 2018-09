Posúvanie hodín sa môže stať minulosťou už o rok: Komisia navrhla zrušiť striedanie času

BRUSEL - Európska komisia (EK) v piatok pripomenula slová svojho predsedu Jeana-Clauda Junckera o potrebe zrušenia striedania zimného a letného času. Juncker na to upozornil v stredu počas prejavu o stave Únie. Posolstvo exekutívy EÚ je jasné: zmenu času treba zrušiť, avšak členské štáty by v súlade so zásadami subsidiarity mali samy rozhodovať o tom, či sa ich občania budú riadiť letným alebo zimným časom.

V piatok s týmto posolstvom pred novinárov v Bruseli vystúpili podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič a eurokomisárka pre dopravu Violeta Bulcová. "Európania nám však nebudú tlieskať, keď si pre európsku reguláciu budú musieť naďalej dvakrát ročne prestavovať hodiny," uviedol Juncker v stredu v Štrasburgu a dodal, že Európsky parlament a Rada EÚ budú mať na to rovnaký názor a nájdu riešenia vyhovujúce vnútornému trhu.

Komisia v súlade s týmto stanoviskom v piatok oficiálne predostrela návrh ukončiť už v roku 2019 sezónnu zmenu času v krajinách EÚ, pričom členské štáty sa môžu samostatne rozhodnúť, či chcú natrvalo zaviesť letný alebo zimný čas.

"Európska komisia sľúbila, že bude vážne hovoriť o princípe 'veľkí na veľké veci a malí na malé veci'. Povedali sme tiež, že naše kroky musia byť v súlade s princípom proporcionality a subsidiarity. Návrh z tohto týždňa na zrušenie sezónneho času ukazuje, že stojíme za svojimi slovami. Posolstvo, ktoré posielame, je jasné: nastal čas, aby sa nezasahovalo do času," opísal situáciu Šefčovič.

Bulcová zdôraznila výzvu pre členské štáty a podniky, aby začali s potrebnou prípravou a zabezpečili tak koordinovaný postup v celej EÚ. Účelom legislatívneho návrhu je zabezpečiť, aby sa všetky zmeny vykonali v koordinácii medzi susediacimi krajinami. Zaručilo by sa tým riadne fungovanie vnútorného trhu a zabránilo odlišným systémom, ktoré by mohli byť výsledkom situácie, keď by niektoré členské štáty zostali pri úprave zmeny času a iné túto prax ukončili.

Systém musia odobriť jednotlivé konzultácie

Návrhom Európskej komisie sa majú ukončiť sezónne zmeny času na celom území Európskej únie; stanovuje sa jednoznačný a krátky harmonogram nadobudnutia účinnosti zmeny systému a podporujú sa konzultácie na vnútroštátnej i európskej úrovni, aby sa zaručil koordinovaný postup medzi členskými štátmi.

Podľa zvyčajného postupu návrh Európskej komisie poputuje na schválenie Európskemu parlamentu a Rade EÚ. Členské štáty by podľa návrhu EK boli povinné najneskôr do apríla 2019 oznámiť, či plánujú trvalo zaviesť letný alebo zimný čas. Posledná povinná zmena na letný čas by prebehla v nedeľu 31. marca 2019. Po tomto dátume by členské štáty, ktoré by chceli trvalo zaviesť zimný čas, mohli vykonať poslednú sezónnu zmenu času v nedeľu 27. októbra 2019. Potom by už sezónna zmena času viac nebola možná.

Tento harmonogram je podmienený tým, že Európsky parlament a Rada EÚ prijmú návrh Komisie najneskôr do marca 2019. Komisia pripomenula, že európske krajiny zaviedli úpravu letného času v minulom storočí s cieľom ušetriť energiu, predovšetkým vo vojnových časoch alebo počas ropnej krízy 70. rokov.

Od roku 1980 EÚ postupne prijímala právne predpisy, ktorými sa ukončili rozličné vnútroštátne načasovania prechodu na letný a zimný čas. V roku 2018 sú však dôvody zmeny času oveľa menej relevantné než v minulosti. Štúdie preukazujú, že úspory energie sú medzičasom len okrajového charakteru a občania sa čoraz väčšmi sťažujú na negatívne vplyvy na zdravie.