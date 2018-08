VIDEO Veľký úlovok polície, špekulantom plán nevyšiel: Kufre plné kokaínu, stratili ťažké milióny

Dvojica Britov Martin James Neil (49), Alessandro Iembo (28) a Španiel Victor Franco-Lorenzo (40) si odsedia až 24 rokov, ich ďalší komplic z Pyrenejského polostrova Jose Ramon Migueles-Botas (56) dostal dvadsať rokov. Ďalšieho muža, brata Jamesa Neila, spod obžaloby oslobodili.

Štvorica sa do Spojeného kráľovstva pokúsila prepašovať 79-percentný kokaín v hodnote viac ako 41 miliónov libier (45 miliónov eur). Muži, ktorí sa tvárili ako „lídri v oblasti kryptomien", boli zastavení po prílete z Bogoty na letisku Farnborough v meste Hampshire. Polícia u nich v pätnástich kufroch našla takmer pol tony drogy.

Four men who hired a private jet to smuggle half a tonne of cocaine into the UK from Colombia have been jailed for a total of 92 years. The group had posed as businessmen involved in the world of...