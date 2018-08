Obludný čin šialenca v Belgicku: Muž vošiel do reštaurácie a pobodal ľudí, niekoľko mŕtvych

Útok, pri ktorom bol použitý nôž, sa podľa Wimmera odohral v obci Moresnet-Chapelle patriacej pod mestečko Plombieres. Podľa informácií Belgy k útoku došlo popoludní. Okolo 17.00 h miestneho času polícia uzavrela ulicu Clinique, kde sa útok odohral.

Podľa prvých informácií, ktoré však dosiaľ nepotvrdila prokuratúra, zatiaľ neznámy muž ozbrojený nožom vstúpil do reštaurácie a zaútočil na jej zákazníkov. Útok nožom si vyžiadal viacero obetí, Belga krátko pred 20.00 h upozornila, že ich počet nebol spresnený. Páchateľ bol podľa svedkov nachádzajúcich sa na mieste činu bývalým partnerom jednej z obetí z reštaurácie.

Belgium restaurant stabbing: Two women killed after knifeman launches brutal attack in Moresnet-Chapelle https://t.co/zaM66uyYkS pic.twitter.com/SZnay4RkB3