Protiimigračný politik je všetkým na smiech: Narazil si sexi Iránku, FOTO zlákalo ho toto telo

Sandberg (58), ktorý pred tromii mesiacmi odstúpil z čela ministerstva pre rybolov, dosiaľ vyhlasoval, že miešanie rás, kultúr a náboženstva je v Nórsku neprípustné, ak sa chce udržať mier v krajine.

Politik rezignoval kvôli porušeniu protokolu pri svojej nedávnej súkromnej ceste do Iránu, kam išiel práve s priateľkou Bahareh Latnesovou (28). Svojim vládnym kolegom o sebe nedal vedieť a vzal si so sebou služobný mobilný telefón s citlivými informáciami. Porušil tým nielen bezpečnostné, ale aj etické pravidlá.

Cieľ ostrej kritiky

Stal sa cieľom ostrej kritiky politickej opozície a médií, že tým fakticky legitimizoval autoritársky režim, ktorý v Iráne panuje. Okrem iného sa tam totiž údajne zúčastnil osláv islamskej revolúcie, ktorá vyvrcholila v roku 1979 pádom režimu šacha Rezu Pahlavího.

Záujem sa teraz obracia na morálny profil politika. Sandberg, ktorý brojí proti moslimom a varuje pred tým, aby na nórskych fjordoch nezačal vládnuť islamský zákon šaríja, našiel zaľúbenie vo 28-ročnej iránskej moslimke, ktorá v Nórsku žije desať rokov.

Nemohol by s ňou byť

Ťažko by s ňou ale mohol byť, ak by Nórsko uplatňovalo opatrenia, ktoré by chcel zaviesť. Práve Sandberg totiž povedal, že je potrebné uzavrieť hranice pre ľudí mimo Európy, nasadzovať elektronické náramky azylantom a deportovať tých imigrantov, ktorí idú na dovolenku do svojich domovských krajín.

Politik, ktorý je už asi 20 rokov poslancom, sa však bráni voči obvineniam z rasizmu. Keď mu to vyčítal jeden imigrant, neváhal ho dať k súdu, z ktorého obvinený nakoniec odišiel s pokutou 3000 nórskych korún (približne 310 eur).