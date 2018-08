Škola v Parklande, ktorá zažila krvavý masaker: Prísne opatrenia a ozbrojená stráž

Vedenie školy Marjory Stonemanovej-Douglasovej v Parklande zvýšilo počet členov bezpečnostnej služby strážiacich areál školy z deväť na 18, pričom komplex s rozlohou viac ako 18 hektárov, ktorý navštevuje 3300 študentov, budú strážiť aj traja ozbrojení a uniformovaní zástupcovia šerifa. Študenti budú povinní nosiť identifikačné odznaky a počas školského roka budú môcť návštevníci do areálu školy vstúpiť jediným vchodom sledovaným viacerými bezpečnostnými kamerami.

Vedenie školy aj napriek námietkam niektorých rodičov napokon z prevádzkových dôvodov upustilo od zámeru inštalovať k trom vstupom do školy rámové detektory kovu. Nebude tiež od študentov vyžadovať, aby do školy chodili s priesvitnými taškami. "Viem, že zvýšené bezpečnostné opatrenia sú potrebné, ale stále vám to pripomína, že vaša škola nie je normálna," povedala v prvý deň vyučovania na margo nových bezpečnostných opatrení študentka druhého ročníka Nariah Depinaová.

Na strednej škole Marjory Stonemanovej-Douglasovej v Parklande zastrelil 14. februára jej bývalý študent, 19-ročný Nikolas Cruz, 17 ľudí. Do areálu prišiel vyzbrojený aj plynovou maskou, dymovými granátmi a veľkým množstvom zásobníkov s nábojmi. Masaker sa stal najkrvavejším činom spáchaným v americkej škole za posledných päť rokov.