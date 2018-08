Traja chlapci z jaskyne a ich tréner sa dočkali: Udelili im thajské občianstvo

Chlapci vo veku 13-16 rokov a ich 25-ročný tréner doposiaľ nemali nijakú štátnu príslušnosť, keďže thajskými občanmi neboli ani ich rodičia. V dôsledku toho nemohli vycestovať z provincie Čiang Rai na severe krajiny, v ktorej žijú a ktorá je domovom rôznych etnických menšín s koreňmi v susednom Mjanmarsku.

Hlavný tréner ich futbalového mužstva uviedol, že preukaz totožnosti dostal okrem zmienenej štvorice i ďalší člen futbalového tímu, ktorý síce v jaskyni nebol, no taktiež o takýto doklad požiadal. Zisk občianstva znamená, že tím teraz bude môcť cestovať aj na významnejšie zápasy do zahraničia, priblížila agentúra DPA. Dvanásť mladých futbalistov navštívilo spolu so svojím trénerom jaskyňu Tcham Luang po futbalovom tréningu 23. júna. Po náhlej povodni, ktorá zablokovala východ, tam zostali uviaznutí vyše dva týždne.

Po úspešnej záchrane všetkých členov skupiny sa chlapci vo veku 11-16 rokov zotavovali týždeň v nemocnici a ďalší týždeň doma. Jedenásť chlapcov s výnimkou 14-ročného kresťana potom strávilo deväť dní v budhistickom kláštore na znak vďaky bývalému potápačovi elitnej jednotky SEAL thajských námorných síl, ktorý pri ich záchrane prišiel o život. Kláštor opustili v sobotu.

Ich 25-ročný tréner je jediným dospelým zo skupiny a očakáva sa, že zostane mníchom ešte tri mesiace. Neďaleko jaskyne už začali stavať múzeum, ktoré má pripomínať záchranu mladých futbalistov. Záchrana podnietila i myseľ filmových tvorcov a podľa DPA vzniká viacero predlôh jej zvečnenia na striebornom plátne.