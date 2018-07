Nočná mora dovolenkárov v Turecku: Nákaza v obľúbenom letovisku Slovákov, plná nemocnica

Ešte minulý týždeň bolo v Alanyi v hoteli Akropol Resort hospitalizovaných 72 turistov, prevažne detí, ktorí sa sťažovali na nevoľnosť, závraty a vracanie. Informuje o tom HaberlerAlanya na svojom Facebooku.

Ľudia sú presvedčení, že sa otrávili z jedla. Do 4-hviezdičkového hotela prišlo 25 sanitiek, aby odviezli ľudí do nemocnice. Podľa Hassana, jedného z hotelových hostí, čistota a hygiena bola katastrofálna.

„Bolo to čisté utrpenie. Ja som tiež ochorel, keď som sa kúpal v bazéne, aj ten bol špinavý. V reštaurácii som radšej jedol len šalát, aby som sa neotrávil. Po tom incidente prišla aj hygiena,“ povedal Hassan. Hotel tvrdí, že ľudia sa otrávili zo znečistenej vody z fontány.

Zdroj: FB/HaberlerAlanya

„Nie je to pravda. Kúpil mäso po záruke, lebo šetrí a pritom sa sám vyváža na luxusnom aute. Teraz sa to snaží zvaliť na znečistenú vodu z fontány, ale je to z tavuk (kuracie mäso),“ povedal pre Topky jeden z čašníkov, ktorý pozná majiteľa hotela Akropol Resort.