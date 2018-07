Američania si zgustli na Trumpovi: Hanebná tlačovka s Putinom, ponížený a slabý prezident

Americký prezident vraj zašiel na summite v Helsinkách ďalej, ako ktokoľvek z jeho predchodcov, napísal americký denník The New York Times (NYT) v komentári. Časopis Time v komentári zase uviedol, že americký vodca vyzeral vedľa Putina ponížený a slabý.

Trump na pondelňajšej spoločnej tlačovej konferencii s Putinom okrem iného uviedol, že nevidí žiadny dôvod, prečo by Rusko zasahovalo do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Tým ale podľa demokratov aj množstva republikánov vyslovil nedôveru americkým tajným službám, ktoré o ruskom zasahovaní nepochybujú. Cieľom kampane bolo podľa tajných služieb podkopať demokratický proces v krajine a pošpiniť demokratickú kandidátku na prezidenta Hillary Clintonovú.

Zdroj: SITA/Jussi Nukari/Lehtikuva via AP

Nemá vraj dôvod neveriť Putinovi

Denník The New York Times si všíma tiež Trumpovo vyhlásenie, že „nemá dôvod neveriť prezidentovi Vladimirovi Putinovi, keď hovorí, že sa Rusi nesnažili voľby v roku 2016 ovplyvniť". Americký prezident ale pokračoval ešte ďalej - odsúdil vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti ohľadom väzieb svojej kampane na Rusko a označil ho za „katastrofu pre našu krajinu" a agenta FBI, ktorý o vyšetrovaní svedčil pred Kongresom, označil za „hanbu pre našu krajinu".

Americký prezident svojím správaním, tentoraz v zahraničnej politike, pobúril podobne ako svojimi komentármi ohľadom minulého diania v Charlottesville. Počas tamojších demonštrácií dvadsaťročný neonacista autom našiel do davu odporcov belošských radikálov, zabil jednu ženu a dve desiatky osôb zranil.

Prezident následne vyhlásil, že za násilie nesú zodpovednosť obidve strany a vyvolal tým obrovskú vlnu kritiky. Teraz zase Trump porušil všetky zvyklosti o tom, ako by sa mal prezident správať v zahraničí, dodal americký denník.

Zdroj: SITA/AP/Alexander Zemlianichenko

Nebránil, zaútočil na vlastných

„Namiesto toho, aby bránil Spojené štáty proti tým, ktorí by ich mohli ohroziť, zaútočil na svojich vlastných občanov a inštitúcie. Namiesto toho, aby sa postavil Putinovi, protivníkovi s dobre zdokumentovanými záznamami o jeho krokoch proti USA, bez akýchkoľvek výhrad ho chválil," komentoval summit The New York Times. Dodal, že v súvislosti s jeho vystúpením v Helsinkách by si tak mnohí mohli položiť otázku, ktorá sa okolo Trumpa vznáša už dlhšiu dobu: Má na neho niečo Rusko?

Podľa denníka je tiež zvláštne, že prezident kritizoval množstvo ľudí doma v Spojených štátoch, ale nepovedal nič o ruskej anexii Krymu, o agresívnom správaní sa Ruska voči Ukrajine, o krvavej intervencii Moskvy v Sýrii či o údajnej otrave bývalého ruského agenta na britskom území.

Vyzeral ponížene a slabo

„Tí, ktorí poznajú prezidenta Trumpa dlhé desaťročia, dosvedčia, že bývalý realitný magnát z New Yorku sa najviac zo všetkého obáva dvoch vecí: byť ponížený a vyzerať slabo. Na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa mu prihodilo oboje," uviedol k pondelkovej schôdzke časopis Time. Aj keď sa stretnutie konalo na neutrálnej pôde vo Fínsku, Putin podľa amerického časopisu riadil následnú tlačovú konferenciu, akoby bol hostiteľ.

Hovoril ako prvý, ako prvý vyzval novinárov k položeniu otázky. Počas 46-minútovej tlačovej konferencie Trump nijako nekritizoval ruskú anexii Krymu, nespomenul údajné zapojenie Moskvy do použitia nervového plynu na britskom území a žiadna kritika nezaznela ani ohľadom pokusov Ruska zasahovať do prezidentských volieb v roku 2016. „Trumpa nebol na summite v Helsinkách nikde vidieť a prezident z toho nemôže viniť nikoho iného ako seba," uzavrel americký časopis.

Zdroj: SITA/AP/Pablo Martinez Monsivais

Nový svetový poriadok

Nad Trumpovým správaním sa pozastavil aj server Politico. „Prezident označil svoju pondelkovú schôdzku s ruským prezidentom Vladimirom Putinom za krok smerom k svetlejšej budúcnosti, svetové spoločenstvo to ale hodnotí inak: Summit v Helsinkách bol ukážkou existencie nového svetového poriadku," napísal.

Trump totiž počas svojej týždeň trvajúcej cesty po Európe celkovo kritizoval amerických priateľov a označoval ich za „nepriateľov" (napríklad v prípade Európskej únie) a Rusko naopak vyzdvihoval ako natoľko významné, že môže súperiť s USA.

Počas „neskutočnej tlačovej konferencie" americký prezident podľa servera ukázal podriadenosť Putinovi, keď ho opakovane odmietol kritizovať a naopak uviedol, že ho označil za „konkurenciu", čo myslel čisto ako kompliment.

Vlastizrada, nehanebné

Bývalý riaditeľ CIA John Brennan označil Trumpovu tlačovú konferenciu s Putinom za „vlastizradnú". Republikánsky senátor John McCain popísal vystúpenie Trumpa v Helsinkách za „nehanebné".

Predseda republikánov v americkom Kongrese Paul Ryan vyhlásil: „Niet pochýb o tom, že Rusko zasiahlo do našich volieb a pokračuje v úsilí podkopať demokraciu tu i vo svete. Prezident musí uznať, že Rusko nie je naším spojencom."