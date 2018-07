Rezolútne tvrdenie Donalda Trumpa: Rusko nedisponuje kompromitujúcimi materiálmi

Trump počas tlačovej konferencie odmietol kritizovať svojho ruského partnera v súvislosti s obvineniami, že Rusko zasahovalo do prezidentských volieb v USA v roku 2016. Informovala o tom z noci na utorok agentúra AP.

Ako povedal Trump pre Fox News, Putin "sa vyjadril dostatočne presvedčivo", že na neho "nemajú žiadne (kompromitujúce) materiály." Trump uviedol, že "ak by to mali, bolo by to vonku". Ako dodal, je "hanbou", že spolu s Putinom museli odpovedať na otázky ohľadom vyšetrovania ruského zasahovania do volieb. Ruský prezident Vladimir Putin pre televíziu Fox News uviedol, že pondelňajší summit vo fínskych Helsinkách s americkým prezidentom Donaldom Trumpom je začiatkom návratu Ruska zo západnej izolácie.

Putin sa tiež znova vyjadril k údajnému zasahovaniu Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Špeciálny prokurátor Robert Mueller, ktorý vedie vyšetrovanie obvinení, že Rusko pomohlo Trumpovi k víťazstvu, obvinil 12 ruských tajných agentov z hackerských útokov a krádeže dokumentov Demokratickej strany, pripomína AP. Podľa Putina šlo o súčasť internej politickej hry a opäť poprel zasahovanie Ruska do volieb.

Putin taktiež znovu poprel, že má kompromitujúce materiály na prezidenta USA s tým, že Trump predtým, ako ohlásil kandidatúru, Rusko "nezaujímal". Na otázku novinára, prečo je toľko jeho kritikov mŕtvych, Putin poukázal na problém s kriminalitou v Rusku. Poznamenal, že USA sa po atentáte na Johna F. Kennedyho taktiež odvolávali na strety medzi políciou a civilistami.