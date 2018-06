Francúzi kritizujú aj Slovensko, ide o migrantov: Nemôžete iba využívať výhody

PARÍŽ - Hovorca francúzskej vlády Benjamin Griveaux očakáva, že summit Európskej únie koncom júna, venovaný predovšetkým imigrácii, bude náročný, a to najmä kvôli "bojkotu" nedeľného minisummitu krajinami višegrádskej skupiny (V4), ku ktorým patrí aj Slovensko. Hovorca to podľa agentúry AFP povedal dnes rozhlasovej stanici Europe 1.

Podľa AFP sa v pracovnom dokumente schôdzky hovorí o kvótach pre utečencov. "Pokiaľ ide o návrhy francúzskeho prezidenta (Emmanuela Macrona) ohľadom európskeho migračného úradu, ohľadom posilnenia Frontexu (Európskej agentúry pre pobrežné a pohraničná stráž) ... nemecká kancelárka (Angela Merkelová) pred dvoma týždňami svoje stanovisko upravila," povedal hovorca.

"To bude na programe debát počas víkendu aj na summite EÚ budúci týždeň, ktorý bude náročný, o tom nemôžeme našim občanom klamať," dodal Griveaux. Kancelárka Merkelová v piatok vylúčila, že by na summite EÚ 28. a 29. júna, na ktorom je do značnej miery závislé jej politickej prežitie, mohlo byť nájdené európske riešenie problému okolo migrantov. "Zatiaľ existujú stanoviská, ktoré sú stále veľmi vzdialené," poznamenal hovorca francúzskej vlády.

Poľutovanie nad pozíciou bojkotu

Pritom vyjadril poľutovanie nad "pozíciou bojkotu" krajín višegrádskej skupiny, ktorú tvorí Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Poľsko. Tieto krajiny, ktoré zaujímajú tvrdú líniu v oblasti prisťahovalectva, sa vo štvrtok rozhodli nezúčastniť sa nedeľného minisummitu v Bruseli k tejto téme.

Tým podľa AFP zneistili možnosť dosiahnuť konsenzus, ktorý si želajú predovšetkým Nemecko a Francúzsko. Podľa provizórneho pracovného dokumentu, ktorý má agentúra k dispozícii, účastníci nedeľnej schôdzky predpokladajú vytvorenie "účinného mechanizmu solidarity" s povinnými kvótami prerozdeľovania migrantov medzi členskými krajinami únie. To krajiny V4 ostro odmietajú

"Pokiaľ ide o krajiny višegrádskej skupiny, ktoré užívajú výhody (z členstva) Európskej únie, finančne ..., čo je úplne legitímne, nemožno tieto výhody využívať bez rešpektovania základných hodnôt a solidarity medzi európskymi krajinami," povedal Griveaux.