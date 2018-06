Luxusná reštaurácia pobúrila ľudí: Charita do nej priviedla siroty, VIDEO chrapúnstva

BAGDAD - Reštaurácia v luxusnom obchodnom dome v Bagdade sa ospravedlnila za to, že v sobotu odmietla skupinu sirôt, ktoré do podniku priviedla charitatívna organizácia. Zaplatila tam pohostenie asi pre 20 detí pri príležitosti sviatku íd al-fitr, ktorý sa oslavuje po pôstnom mesiaci ramadán. Obchodný dom uznal chybu a sľúbil, že zaplatí ročnú starostlivosť o 50 sirôt, informoval server BBC.

Na sociálnych sieťach sa objavilo video, na ktorom je vidieť skupinu detí s dobrovoľníkmi z charity, ako stojí pred plotom pri obchodnom centre Al-Mansúr. To bolo vybudované v roku 2013 za 35 miliónov dolárov (cca 30 miliónov eur).

Z daru, ktorý poskytla súkromná osoba na využitie cez sviatok íd al-fitr, charita v reštaurácii objednala pohostenie pre 20 vojnových sirôt. Keď sa ale skupina dostavila, nedovolila jej ochranka vojsť dovnútra.

Video s odmietnutou skupinou už má 500-tisíc prezretí a výzvu na bojkot obchodného centra si ľudia otvorili 12-tisíckrát.

Mnohí užívatelia sociálnych sietí správanie podniku označujú za neľudské, ďalší sa domnievajú, že sa personálu mohlo zdať, že deti neboli náležite oblečené. To ale iní vylučujú a poukazujú na to, že bez otcov týchto detí, z ktorých mnohí boli vojaci, ktorí padli v bojoch, by centrum vôbec neexistovalo. Niektorí z tých nahnevaných navrhli, aby bolo ohodnotenie podniku znížené z piatich hviezd na jednu.

V nedeľu šéf obchodného centra zverejnil video s ospravedlnením a vysvetlením, že išlo o nedorozumenie. Prisľúbil peniaze na ročnú starostlivosť o 50 sirôt, do čoho bude spadať aj ponuka jedla, oblečenia a trávenia voľného času v obchodnom dome.