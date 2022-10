Kybernetické útoky na Slovensko zo strany Ruskej federácie sú intenzívne, potvrdil Naď

Naď skonštatoval, že Slovensko je pod neustálym intenzívnym tlakom kybernetických útokov. Napriek tomu nepovažuje za správne vracať ich. "Keď teroristi útočia na nás, či už sú to kyberteroristi alebo iní, je to veľmi nezodpovedné a protiprávne, konať sa tak nemá. My nie sme teroristi, my to robiť nebudeme," zdôraznil.

Ako povedal, zaznamenali aj pokus o hackovanie stránky ministerstva obrany, no útok sa im podarilo odvrátiť bez akýchkoľvek následkov. "Robíme dobrú prácu, či už Centrum pre kybernetickú obranu SR v rámci ministerstva obrany alebo Najvyšší bezpečnostný úrad a ďalšie organizácie," uviedol Naď.