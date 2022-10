Kollárov drsný útok na vyšetrovateľov: Rozviazané ruky polície neznamenajú svojvôľu

Spravodlivosť sa nedá dosiahnuť nespravodlivosťou a nedodržaním zákona, vyhlásil Kollár vo štvrtok pred plénom. Považuje za potrebné diskutovať o tom, čo sa dialo počas predošlých vlád a o tom, čo sa deje teraz. Treba podľa neho merať jedným metrom. "Keď niečo vyčítame smerákom, nezakrývajme si oči, keď sa to isté deje aj za nás," vyhlásil s tým, že súčasná vláda nemôže dopustiť praktiky, ktoré sa diali v minulosti.

"Sme tu preto, aby sme napravili to, čo robili oni. Ale nemôžeme to naprávať tak, že budeme robiť to isté alebo ešte horšie. Poďme napádať veci, ktoré boli zlé. Keď sú dôkazy, poďme ich pozatvárať, ale robme to zákonnou cestu," skonštatoval Kollár. Nechce pripustiť nadužívanie práva. "Pokiaľ chceme byť spravodliví, musíme byť sami čistí," povedal.

VIDEO Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico ku kauzám OČTK

Kollár nechce, aby jedna mafiánska skupina nahradila druhú

Predseda Sme-rodina upozornil policajtov, že rozviazané ruky neznamenajú svojvôľu. "Nech si to uvedomia, lebo raz budú za to pykať," povedal. Pripomenul tiež prípad poslanca Sme rodina Martina Borguľu, ktorý sa podľa jeho slov z večera do rána dostal z pozície svedka na status obvineného.