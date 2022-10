Na zatváranie hraníc s Maďarskom nevidí minister obrany Naď dôvod

Slovensko ponúklo Maďarskej republike svoje kapacity na stráženie maďarsko-srbskej hranice. Rovnako to mala podľa Naďa urobiť aj Česká republika namiesto zatvárania svojich hraníc. Ako uviedol po dnešnom rokovaní vlády, situáciu prerokovali aj s ministerstvom vnútra na bezpečnostnej rade a zhodli sa, že ide o najlepšie riešenie.

Prioritou by mali byť policajti. Minister obrany je ochotný baviť sa o tom, že posykntú Maďarsku aj príslušníkov ozbrojených síl, no chce vidieť nejakú analýzu. "Ozbrojené sily nie sú primárne určené na to, aby vykonávali policajnú činnosť. Keď budem vidieť, že policajný zbor nasadil dostatočný počet personálu a potrebujú asistenčné služby, to je vec, o ktorej som ochotný sa baviť," skonštatoval.

Mohlo by ísť o niekoľko stoviek vojakov, no ako Naď pripomenul, predchádzal by tomu omnoho komplikovanjší postup ako pri policajtoch, lebo by išlo o nasadenie ozbrojených síl na území iného štátu. Nepovažuje to však za nereálne, lebo si uvedomuje, že migrácia z juhu je veľmi intenzívna. "Neprepadajme do polohy, že keď všetci pozatvárame hranice, vyrieši sa to," dodal.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"My si svoju schengenskú hranicu strážime veľmi intenzívne, je tam nasadených niekoľko stoviek vojakov, ktorí sú tam rotovaní a na slovensko-ukrajinskej hranici problém nemáme, tam ilegálna migrácia prakticky neexistuje," pripomenul.