KORONAVÍRUS Zabudnite na neskorú lotériu, RTVS mení plány: Vyrukovali s novým vysielacím časom!

RTVS pritom už skôr avizovala, že pre pekársku šou Pečie celé Slovensko chce celé žrebovanie presunúť o hodinu neskôr, a teda na 21:30 v nedeľný vysielací čas. Na tento prvý plán sa však zniesla veľká kritika, a to zrejme aj na programovej rade televízie. Niet divu, keďže očkovacia lotéria si v nedeľu pravidelne o čase 20:30 udržiavala prvenstvo v sledovanosti.

Nový plán, presun na sobotu

Verejnoprávna televízia teda preto prišla s novým plánom a to takým, aby nemusela meniť podstatnú časovú zložku vysielanie očkovacej šou. Pre začiatok spomínanej pekárskej šou si preto už lotéria nenašla miesto v nedeľnom vysielacom čase, pretože jej vysielanie by z logických dôvodov v neskorých večerných hodinách, kedy by končievala až o jedenástej večer, možno až obťažovala väčšinu divákov, ktorí hneď na druhý deň ráno určite potrebujú vstávať aj do práce.

RTVS sa preto od 9. októbra rozhodne pristúpiť ku kompromisu, a síce vysielanie šou Byť zdravý je výhra ostane v čase 20:30 , ale žrebovať sa bude až do konca lotérie (koniec októbra) už len v sobotu o tomto čase a nie v nedeľu ako tomu bolo doteraz.

"Vnímali sme názory a diskusie divákov, ktorí by uvítali skorší vysielací čas očkovacej prémie, a preto sme opätovne otvorili diskusie k tejto téme. Po dohode s Ministerstvom financií SR tak posledné 4 časti relácie Byť zdravý je výhra od 9. októbra odvysielame počas sobotných večerov o 20.30 h na Jednotke," uznal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Ešte tohtotýždňový diel síce bude vysielaný v nedeľu tak, ako sú diváci zvyknutí, no od budúceho týždňa sa pristúpi k spomínanej zmene a posledné epizódy víkendového losovania v rámci lotérie budú vyzerať nasledovne:

SOBOTA 9. októbra o 20:30 hod. na Jednotke

SOBOTA 16. októbra o 20:30 hod. na Jednotke

SOBOTA 23. októbra o 20:30 hod. na Jednotke

SOBOTA 30. októbra o 20:30 hod. na Jednotke