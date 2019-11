Bývalá predsedníčka Najvyššieho súdu SR spochybňuje vedenie zastupujúcej šéfky Urbancovej

BRATISLAVA - Bývalá predsedníčka Najvyššieho súdu SR (NS SR) Daniela Švecová má vážne pochybnosti o spôsobilosti podpredsedníčky súdu Jarmily Urbancovej zastávať dôležité funkcie. Uvádza sa to vo Švecovej stanovisku, ktoré agentúre SITA poslala asistentka sudcu NS SR Lenka Bogárová. Podozrenia na Urbancovú vrhá podľa Švecovej predovšetkým jej kontakt so sudcom Vladimírom Sklenkom, ktorý si podľa médií v aplikácii Threema intenzívne písal s Marianom Kočnerom, ale aj ďalšie medializované informácie a súčasné dianie na súde.

„Podpredsedníčka NS SR v súčasnosti zastupuje predsedu NS SR, keďže táto funkcia nie je zatiaľ obsadená. Jej konanie je však determinované vytváraním atmosféry absolútneho strachu medzi zamestnancami NS SR, vydávaním deštrukčných opatrení i drastickým spôsobom výkonu niektorých opatrení a rozhodnutí,“ vyhlásila Švecová.

Svojimi rozhodnutiami podľa nej podpredsedníčka NS SR škodí kontinuite vedenia a marí viaceré doterajšie výsledky práce Najvyššieho súdu vrátane dosiahnutia historicky prvého a mimoriadne potrebného samostatného sídla súdu. „Celé dianie neakceptovateľne dotvára absolútne odmietanie akejkoľvek komunikácie s predchádzajúcim vedením NS SR,“ myslí si bývalá predsedníčka súdu.

Zároveň zdôraznila, že si plne uvedomuje, že práve ona navrhla súčasnú podpredsedníčku do jej funkcie, čo s ohľadom na aktuálne dianie ľutuje. „Prinajmenej chaotický a neprofesionálny výkon právomocí podpredsedníčkou NS SR i povaha medializovaných informácií vyvolávajú dojem i oprávnené pochybnosti o tom, či takto koná z vlastnej vôle a je si vedomá toho, že takýto jej postup už teraz spôsobuje mnohé škody,“ dodala Švecová.

Urbancová v pondelok vyhlásila, že počas predsedníctva Švecovej a jej generálneho tajomníka Ivana Soleja došlo k nehospodárnemu nakladaniu s financiami. Z kontroly, ktorú Urbancová nariadila, údajne vyplynulo, že rekonštrukcia objektu Najvyššieho súdu SR na Klobučníckej ulici v Bratislave sa predražila o takmer trištvrte milióna eur. „Podpredsedníčka NS SR je už po šiesty rok súčasťou vedenia NS SR a v minulosti ani náznakom neprezentovala žiadnu výhradu ani iný postup v žiadnej oblasti riadenia súdu, hoci bola o všetkom riadne a pravidelne informovaná,“ napísala dnes Švecová.

Urbancová sa spomína v súvislosti s Marianom Kočnerom, ktorý čelí obžalobe z vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Denník N informoval, že sudca Sklenka vo februári 2018 písal Marianovi Kočnerovi, že Urbancová hľadá podporu v súdnej rade na zvolenie do funkcie podpredsedníčky najvyššieho súdu. Potrebovala desať hlasov. „Jarinke pomôžem čo budem vedieť,“ napísal údajne Marian Kočner. Následne už so Sklenkom podľa denníka riešili, ako by mohli ovplyvniť členov súdnej rady.