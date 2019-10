SaS zásadne odmieta návrh SNS, aby rekreačné poukazy boli povinné pre všetkých

BRATISLAVA - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) zásadne odmieta návrh Slovenskej národnej strany (SNS), aby rekreačné preukazy, resp. príspevky povinne preplácali aj zamestnávatelia, ktorí majú do 49 zamestnancov. Liberáli si myslia, že rekreačné poukazy by mali byť pre firmy dobrovoľným benefitom pre ich zamestnancov, ktorý štát uznáva ako daňovo oprávnený náklad. Informovala o tom v utorok SaS v tlačovej správe.

"Povinné preplácanie dovolenkových poukazov absolútne nezohľadňuje ekonomickú situáciu zamestnávateľov. Navyše rekreačné poukazy prinášajú zamestnávateľom len ďalšiu byrokraciu a náklady," povedal predseda SaS Richard Sulík. Zamestnanci podľa poslanca Národnej rady SR za SaS Mariána Viskupiča najlepšie vedia, čo majú robiť, aby si udržali svojich zamestnancov. "Nie každá firma je v dokonalej kondícii a pripravená na všetky nepríjemné prekvapenia, ktoré im táto vládna koalícia pripravila - od zvýšenia minimálnej mzdy až po príplatky za víkendy a nočné," uviedol Viskupič.

Argumenty predsedu SNS Andreja Danka, že rekreačnými poukazmi sa zvýši cestovný ruch na Slovensku, podľa liberálov stoja na vode. "Je pravdou, že oproti minulému roku pribudlo prenocovaní a 16 tisíc lôžok, avšak prišlo hlavne k nahláseniu neoficiálnych ubytovacích kapacít, ktoré existovali už predtým. Naše prepočty teda ukazujú, že skutočný nárast cestovného ruchu je na úrovni 2 %, čiže ide o zanedbateľné percento," poznamenal člen SaS Michal Sklienka.

Vládna koalícia by si podľa SaS mala uvedomiť, že je len pár mesiacov do volieb, kedy sa občania Slovenska rozhodnú, ktorým smerom má krajina ísť. "Preto by nemali koaliční politici na čele s Andrejom Dankom prichádzať s nápadmi, ktoré sa dotknú rozpočtu budúcej vlády," dodali liberáli.

Nárok na rekreačný príspevok by mali mať všetci zamestnanci od 1. januára 2021. Poskytovať ho majú aj zamestnávatelia s menej ako 50 zamestnancami. Rozšírenie povinnosti uhrádzať príspevok na rekreáciu na Slovensku všetkým zamestnancom má zaviesť novela Zákonníka práce na návrh poslancov za SNS. Právo na uvedený sociálny benefit by mal mať každý zamestnanec, ktorý má pracovný pomer u zamestnávateľa nepretržite najmenej 24 mesiacov, a to bez ohľadu na počet zamestnancov. Poslanci v utorok dokončili rokovanie o tomto návrhu v druhom čítaní, hlasovať o ňom budú v stredu dopoludnia.

Od začiatku tohto roka sa rekreačný príspevok vzťahuje iba na zamestnávateľov s viac ako 49 zamestnancami. Podmienkou je pracovný pomer zamestnanca trvajúci najmenej 24 mesiacov, pričom o príspevok je potrebné požiadať. Ostatní zamestnávatelia môžu, ale nemusia, svojím zamestnancom príspevok na rekreáciu poskytnúť. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi na rekreačný príspevok 55 % z oprávnených výdavkov vo výške 500 eur, najviac však 275 eur za rok.