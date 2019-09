Matečná: SR sa na ruskom trhu vie presadiť najmä inovatívnymi potravinami

MOSKVA – Konkurencia na ruskom trhu v oblasti potravín je obrovská a Slovensko sa na ňom nevie presadiť objemom. Môže však uspieť s inovatívnymi, kvalitnými potravinami. Uviedla to v piatok v Moskve slovenská ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) na brífingu v rámci prezentačného dňa slovenských potravinárov.

Matečná konštatovala, že konkurencia pre slovenských dodávateľov je v Rusku veľká, a to najmä preto, že vyrábajú kvalitné potraviny. Paradoxne im pomohlo embargo na dovoz vybraných potravín z Európskej únie (EÚ) do Ruskej federácie a naopak. Podľa jej slov totiž vybudovali moderné poľnohospodárske a potravinárske podniky.

"Rusko je sebestačné vo výrobe potravín na 93 percent. To je obrovské číslo, o ktorom sa Slovensku môže len snívať, pretože sme na otvorenom trhu, ale tá podpora ruskej vlády práve poľnohospodárstvu a potravinárstvu je nevídaná," dodala. Generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Milan Lapšanský poznamenal, že výrobky produkované na Slovensku spĺňajú tie najprísnejšie kritériá.

Potravinári, ktorí sa zúčastnili na prezentačnom dni, majú podľa neho potenciál predávať za zaujímavé ceny. Na prezentačnom dni, ktorý sa konal v piatok na slovenskom veľvyslanectve v Moskve, sa zúčastnilo 26 slovenských firiem, majúcich záujem exportovať na ruský trh. Slovenské výrobky si prišlo pozrieť jedenásť ruských reťazcov a štyria špeciálni distribútori.

"Ruská strana prejavila záujem nielen deklarovaný, ale aj reálny a niektoré spoločnosti už na ruský trh dodávajú," priblížil Lapšanský. Podobné akcie robí podľa Matečnej agrorezort už niekoľko rokov. "Je to už štvrtá výstava, boli sme v Berlíne, v Záhrebe, vo Viedni na našich zastupiteľstvách. S mimoriadnym úspechom sa stretli naši potravinári," uviedla.

Zdôraznila tiež skutočnosť, že ruský trh je bránou do euroázijského priestoru. "Ruský trh je v prvom rade obrovský, nielen rozlohou krajiny, ale aj počtom obyvateľov. Je nám blízky historicky, máme veľmi dobré obchodné väzby," doplnil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Lukáš Parízek.

Rusko podáva SR pomocnú ruku

Rusko ponúklo Slovensku spoluprácu pri riešení situácie okolo afrického moru ošípaných (AMO), keďže aj ono s týmto problémom v niektorých oblastiach bojuje. Po stretnutí s ruským ministrom poľnohospodárstva Dmitrijom Patruševom v Moskve to uviedla šéfka slovenského agrorezortu Gabriela Matečná (SNS).

"Ruská strana bola mimoriadne dobre informovaná o našich prípadoch a o lokalizácii, kde africký mor je, a ponúkli spoluprácu, keďže boria sa aj tu v niektorých lokalitách s africkým morom ošípaných, že nám vedia pomôcť," povedala Matečná. Ruský minister zároveň podľa nej vyjadril nádej, že výskumné ústavy oboch krajín, ktoré sa zaoberajú africkým morom ošípaných, by mohli spolupracovať napríklad aj na vývoji vakcíny.

Rokovanie sa týkalo aj možnosti spolupráce v ďalších oblastiach. Podľa Matečnej ruskú stranu zaujímal aj prezentačný deň slovenských potravinárov, ktorý sa uskutočnil v piatok na slovenskom veľvyslanectve v Moskve. Témou schôdzky s Patruševom bola i digitalizácia a použitie "precízneho poľnohospodárstva". Slovensko môže podľa Matečnej v tejto oblasti ponúknuť mnoho vedomostí.

Ministerka sa s ruským náprotivkom rozprávala tiež o vede a výskume. "Naozaj, ruská strana má veľký dopyt a hlad po inováciách a vedia, že naše výskumné ústavy robia na mnohých európskych projektoch," konštatovala s tým, že aplikované pôdoznalectvo, ktoré sa robí na Slovensku, je výnimočné a ruská strana oň prejavila záujem.

Matečná a Patrušev sa dohodli, že obe strany si navzájom pošlú témy, o ktorých by mohli komunikovať a v ktorých by našli prienik. "V krátkej budúcnosti, možno že pán minister by prišiel aj na Slovensko. Rád prijal pozvanie, ale už aj s expertnými tímami, aby sme už vedeli spolupracovať na konkrétnych témach a na konkrétnych procesoch," uviedla Matečná.