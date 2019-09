NAKA začala vyšetrovať VIDEO Roberta Fica: Trestné oznámenie podal Chmelár aj OKS

BRATISLAVA - Robert Fico včera na sociálnej sieti prezentoval video, na ktorom hovorí o prípade odsúdenia už bývalého poslanca Milana Mazureka za ĽSNS. Bol kritizovaný opozíciou aj koaličným partnerom SNS za to, že sa ho v spomínanom videu zastal. Teraz sa však zdá, že Fico si videom spôsobil problém. Prípadom sa už má zaoberať Národná kriminálna agentúra (NAKA).

S informáciou prišiel portál tvnoviny.sk. Potvrdiť to mal hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. „Národná kriminálna agentúra sa vyjadreniami od včera zaoberá, viac informácií zatiaľ nebudeme medializovať," informoval Slivka.

VIDEO Roberta Fica, na ktorom sa vyjadril k Milanovi Mazurekovi

Fico včera rozbúril vody na sociálnej sieti videom, v ktorom sa zastáva odsúdeného poslanca Mazureka. „Ak má byť rozsudok najvyššieho súdu meradlom toho, čo je pri výrokoch na adresu Rómov trestným činom, to rovno môžu orgány činné v trestnom konaní vojsť do akejkoľvek krčmy na Slovensku a všetkých hostí vrátane ležiacich psov pozatvárať," povedal predseda Smeru vo videu.

​Fico sa vo videu dotkol aj rómskej problematiky. Zároveň spochybnil rozsudok najvyššieho súdu. „To sa mám naozaj báť povedať, že podporujem policajtov v tvrdých zásahoch v rómskych osadách, ako to bolo v Moldave nad Bodvou? To sa mám báť povedať, že časť Rómov zneužíva sociálny systém?" pýta sa predseda Smeru vo videu. Fico tvrdí, že rozhodnutie súdu rešpektuje, ale zaraďuje ho do kategórie mediálnych.

Zo stanoviska predsedu Smeru je rozčarovaný aj koaličný partner SNS. "SNS je prekvapená a v šoku z vyjadrení Roberta Fica, ktorý obdivuje prejavy extrémistu Mazureka. Veríme, že náš koaličný partner si uvedomuje, že podpora extrémizmu v akejkoľvek podobe je vysoko spoločensky nebezpečná a nie je akceptovaná ani v Bruseli, ani Moskve," uviedla včera v stanovisku riaditeľka kancelárie predsedu strany Andreja Danka Zuzana Škopcová.

Situácia sa dramatizuje, padali trestné oznámenia

Slová Fica nedokázal akceptovať ani mediálny analytik, publicista a neúspešný prezidentský kandidát Eduard Chmelár, ktorý za jeho výroky podal trestné oznámenie. "S pobúrením som prijal vyhlásenie predsedu Smeru-SD Roberta Fica, ktorý sa verejne zastal právoplatne odsúdeného neonacistického politika Milana Mazureka za jeho hanlivé rasistické výroky. Som šokovaný, že jeden vrcholový politik, ktorý inak vraj zo zásady nekomentuje rozhodnutia súdov v najzávažnejších korupčných kauzách, cíti potrebu zľahčovať práve fašistické správanie," skonštatoval v statuse na sociálnej sieti Chmelár.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Zároveň sa odvoláva na paragraf v zákone. "Paragraf 338, ods. 1 Trestného zákona jasne hovorí: "Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok." Keďže sa domnievam, že konanie predsedu Smeru-SD napĺňa skutkovú podstatu trestného činu a po zohľadnení spoločenskej závažnosti takýchto výrokov a ich dopadu na celú spoločnosť, som nútený ako socialista, ako antifašista, ako demokrat a ako občan Slovenskej republiky podať na Roberta Fica trestné oznámenie," uzavrel Chmelár

Podpredseda OKS sa rozhodol rovnako

Podobne sa zachoval aj podpredseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) Juraj ​Petrovič, ktorý o tomto zámere natočil aj video. "Dnes som na Okresnej prokuratúre v Rožňave podal trestné oznámenie, v ktorom žiadam orgány činné v trestnom konaní, aby preverili, či včerajšie výroky Roberta Fica nenaplnili skutkovú podstatu trestného činu schvaľovania trestného činu," uviedol Petrovič.

Petrovič neschvaľuje výroky Fica v predmetnom videu. "Navyše sa tvári, že väčšina národa zdieľa tento názor," uzavrel Petrovič a Ficovi odkázal, že nie je "väčšinou národa".

Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici v apríli 2018 uznal poslanca Milana Mazureka vinným z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia v súbehu s prečinom podnecovania, hanobenia a vyhrážania sa osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbu pleti a etnickej skupine a uložil mu trest 5 000 eur. Poslanec podľa súdu skutok spáchal ako verejný činiteľ vo vysielaní Rádia Frontinus v októbri 2016 vyjadreniami na adresu Rómov.

Milan Mazurek Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Najvyšší súd SR v utorok potvrdil vinu poslanca a zároveň mu zvýšil peňažný trest z 5 000 eur na 10 000 eur. Ak by pokutu nezaplatil, náhradným trestom je šesť mesiacov väzenia. Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je právoplatné. Podľa právneho poriadku dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec parlamentu odsúdený za úmyselný trestný čin, prichádza poslanec o svoj mandát.