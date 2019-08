Pčolinská kritizuje Lubyovú: Pani ministerka, neberte deťom šancu na vzdelanie

Martina Lubyová

BRATISLAVA - Na slovenských školách chýba polovica z potrebného počtu asistentov, ktorí by mali pomôcť znevýhodneným žiakom. Ministerka školstva Martina Lubyová plánovala, že ich bude ešte menej. Namiesto 6292 asistentov iba 3108. Najbolestivejšie by sa to dotklo práve špeciálnych škôl, kde sú deti, ktoré majú najťažšie postihnutie - asistenti zabezpečujú aj ich hygienické potreby, aplikujú im lieky, pomáhajú v pohybe po budove.