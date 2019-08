Pellegrini sa pri búraní Rázsoch rozhovoril o Smere: Tohto človeka na kandidátke nechcem

BRATISLAVA - Premiér Peter Pellegrini a ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská v utorok spustili búracie práce na skelete nemocnice na bratislavských Rázsochách. Nová nemocnica by mohla plne nahradiť nemocnicu na Kramároch. Potvrdil, že že v Smere diskutuje o tom, aké bude jeho miesto a postavenie. Podľa neho by Tibor Gašpar nemal byť na kandidátke Smeru.

Pellegrini sa pokúsi bagrom začať búranie skeletu nemocnice Rázsochy. Všetko prebehne pod dohľadom zodpovednej osoby. Nemocnica by mala byť hotová okolo roku 2024 a je tu možnosť, že nahradí Kramáre. Okrem toho sa Pellegrini na tlačovke vyjadril aj k jeho pôsobeniu v Smere.

Pellegrini o Ficovi

Okrem témy búrania Rázsoch sa Peter Pellegrini vyjadril aj k jeho postaveniu v strane Smer. Podľa neho situácia nie je vážna, zatiaľ ju však bližšie komentovať nechcel. Včerajší obed s Ficom bol podľa neho štandardný a rozprávali sa o mnohých veciach. Priznal však, že sa s Ficom baví o jeho pozícii v Smere. „Tieto týždne chcem využiť na to, aby sme si povedali s akým programom Smer pôjde do volieb. Priznám sa, hovoríme aj o tom, aké by malo byť moje miesto a postavenie v tom celom,“ povedal s tým, že finálne rozhodnutie ešte nie je. S Druckerom zatiaľ o jeho politickej budúcnosti nerozprával. „Myslím si, že situácia nie je vážna,“ uviedol premiér.

Zdroj: TASR - František Iván

„Hľadáme rozumný prienik, aby sme boli úspešní,“ povedal o strane Smer. Podľa neho je sociálna demokracia pre Slovensko potrebná a v strane spravia všetko preto, aby si Smer pozíciu najsilnejšiej strany v štáte udržal. Na otázku o možnom pôsobení Tibora Gašpara v politike sa vyjadril jasne. „Mal by som odpovedať že to je priskoro a kandidátka sa bude riešiť až v októbri. Ale ja to poviem priamo. Na základe aktuálnej situácie si nemyslím, že by mal byť pán bývalý policajný prezident Tibor Gašpar súčasťou kandidátky Smeru,“ povedal Pellegrini s tým, že by sa mal v prvom rade sústrediť na očistenie svojho mena.

Odstraňujeme 30 rokov neschopnosti

Začiatkom septembra by sa podľa neho mohli začať hlásiť záujemcovia o projektovanie novej nemocnice. „Opäť sme bližšie k tomu, že Bratislava bude mať po mnohých rokoch univerzitnú nemocnicu, ktorú si pacienti a zdravotnícky personál zaslúžia. Koncové zdravotnícke zariadenie nielen pre obyvateľov hlavného mesta, ale pre pacientov z celého Slovenska poskytne adekvátne podmienky na liečbu a lekárom, sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom dôstojné podmienky na prácu,“ uviedla Kalavská s tým, že súčasťou komplexu budú kvalitné podmienky na vedu, výskum a vzdelávanie.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Aj podľa premiéra je utorok výrazným míľnikom na ceste k novej nemocnici. „Začína sa symbolicky odstraňovať 30 rokov neschopnosti poradiť si s týmto komplexom. Som hrdý, že sme dnes vykročili ku konkrétnemu hmatateľnému cieľu - novej modernej špičkovej univerzitnej nemocnici, ktorú hlavné mesto nesmierne potrebuje,“ doplnil predseda vlády. Na Rázsochách má vyrásť nová Univerzitná nemocnica Bratislava. Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo na konci mája verejné obstarávanie na komplexnú prípravu projektu. Predpokladaná hodnota zákazky je 17,5 milióna eur.

Nemocnica by mala byť hotová do piatich rokov

S búraním skeletu sa malo začať pôvodne už na jeseň minulého roka. Voči tendru za viac ako 17,5 milióna eur bez DPH však podala na Úrad pre verejné obstarávanie námietky talianska spoločnosť Despe, ktorá v ňom neuspela. Týkali sa najmä toho, či je možné znovu použiť 100 percent materiálu zo zbúraného skeletu a základov, ako to deklaroval Metrostav.

Ten predložil ponuku za viac ako 10,69 milióna eur a hovorí o 100-percentnej recyklácii a opätovnom využití stavebných materiálov. Firma Despe sa uchádzala o tender spolu so slovenskou spoločnosťou Doprastav s ponukou za viac ako 10,66 milióna eur, recyklovala by 71 percent pôvodného stavebného materiálu. O zákazku súťažil aj slovenský tandem Strabag - Destroy s ponukou za viac ako 10,08 milióna eur, recykloval by desať percent stavebného materiálu. Novú nemocnicu v Bratislave v lokalite Bory stavia aj finančná skupina Penta. Premiér už v apríli pripustil, že nová štátna univerzitná nemocnica by za tou súkromnou na Boroch mohla meškať asi dva roky. Postavená by tak mohla byť okolo roku 2024. Pellegrini tvrdí, že štátna nemocnica bude lepšia ako tá súkromná.