Snahy obmedzovať prístup k interrupciám sú násilím od štátu: Mimovládky usporiadajú pochod

BRATISLAVA - Snahy obmedzovať prístup k interrupciám sú násilím zo strany štátu. Upozorňujú na to členky neformálnej iniciatívy Povstanie pokračuje, feministickej vzdelávacej a publikačnej organizácie Aspekt a feministickej mimovládnej organizácie Možnosť voľby.

Organizácie odmietajú návrh novely zákona na obmedzenie prístupu žien k bezpečným interrupciám a preto organizujú pochod za rešpektovanie sexuálnych a reprodukčných práv Nebudeme ticho. Podľa nich stigmatizácia a kriminalizácia interrupcií nevedie k ich zníženiu, ale naopak k zvýšeniu interrupčnej turistiky a u tých najzraniteľnejších skupín k nelegálnym a predovšetkým život ohrozujúcim zákrokom.

"Ak sa chceme ako ženy a spoločnosť emancipovať, nejde to inak, ako organizovať sa zdola a zapájať sa do občianskej spoločnosti," uviedli organizátorky dôvod, prečo je dôležité na pochod prísť. Ten sa uskutoční v sobotu 14. septembra na Námestí SNP v Bratislave. Cieľom je vyjadriť solidaritu so všetkými ľuďmi, ktorých sa reštrikcie týkajú.

Návrh pripravujú Smer-SD a Slovenská národná strana

Návrh, ktorým sa majú sprísniť interrupcie, pripravujú Smer-SD a Slovenská národná strana. Detaily návrhu predstavia, keď bude známe jeho konkrétne znenie. Obmedzovanie reprodukčných práv žien však podľa organizátoriek súvisí so štrukturálnym násilím. Jeho súčasťou je "systematické odopieranie, obmedzovanie a porušovanie ľudských práv zo strany štátnych inštitúcií. To platí aj v prípade sexuálnych a reprodukčných práv," napísali na sociálnej sieti Facebook, kde informujú o podujatí.

Zastávajú názor, že každý človek, čo má alebo chce mať deti, si zaslúži rešpekt a podporu vo svojom rozhodnutí a každý človek, čo sa rozhodne nemať deti si rešpekt a podporu zaslúži tiež. Postupné snahy obmedzovať reprodukčné práva takisto považujú za rodovo podmienenú diskrimináciu na spoločenskej úrovni.

Počet interrupcií sa u nás znižuje

Organizátorky pochodu konštatujú, že počet interrupcií sa u nás znižuje. "A naďalej sa bude znižovať vtedy, ak sa sústredíme na kvalitnú sexuálnu výchovu, poskytovanie nezaujatých informácií o plánovanom rodičovstve či bezplatnú antikoncepciu pre všetky a všetkých. Namiesto toho, aby si poslanci každoročne robili ´politickú kampaň na našich materniciach´, venujme sa radšej riešeniu sociálnych, pracovných, klimatických či ekonomických problémov," vyzývajú členky organizácií.

Pochod za rešpektovanie sexuálnych a reprodukčných práv v Bratislave sa začne o 16:30. Po krátkych prejavoch na námestí sa účastníci vydajú na pochod cez mesto. Organizátorky privítajú transparenty, masky či jednoduché hudobné nástroje a všetko, čo urobí hluk. Ako uviedli na sociálnej sieti, o organizovanie podobného zhromaždenia je záujem aj v iných mestách.

Preto ponúkli podporu tým, čo sa chcú verejne postaviť za rešpektovanie sexuálnych a reprodukčných práv a zorganizovať pochod alebo inú akciu vo svojom okolí. Vytvorili stručný manuál, ktorý pomôže pri nahlasovaní podujatia na úradoch a prináša aj tipy, ktoré vyplývajú z ich organizačných skúseností.