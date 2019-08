VIDEO Kollár po Kočnerových správach vylúčil zo spolupráce Smer: Tlačovku ohlásil aj Matovič

VIDEO Boris Kollár reaguje na komunikáciu medzi Kočnerom a Bödörom​

Šesť dní hlavného pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku bolo poriadne horúcich. V prípade došlo k niekoľkým zvratom. Prokurátor Ján Šanta najnovšie predložil súdu komunikáciu medzi Marianom Kočnerom a Norbertom Bödörom z mobilnej aplikácie Threema, ktorú Kočner používal. Ide o prepis správ medzi Kočnerovým niekdajším pobočníkom Štefanom Aghom, ale aj s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom.

Na medializovanú komunikáciu sa rozhodol na mimoriadnom tlačovom brífingu zareagovať aj predseda hnutia Sme rodina. "Táto komunikácia nám dala odpovede na otázky, ktorá traumatizujú spoločnosť," začal brífing Boris Kollár a dodal, že štát organizuje štátna mafia. Medzi "gangstrami" menoval Kočnera, Bödöra a bývalého šéfa NAKA Hraška.

Kritika Haščáka

"Tento pán má veľmi veľa peňazí a má veľmi veľa médií," hovorí Kollár aj ohľadom šéfa Penty Jaroslava Haščáka. "Štátna mafia sa nás bála. Keď ľudia vidia, že niečo sľúbim, tak to aj dodržím. Sme v politike štyri roky," uviedol na tlačovej konferencii Kollár.

"Dneska má problém len Marian Kočner, ale čoskoro budú mať problém aj ďalší, ktorí sú súčasťou tejto mafie. Musia všetci skončiť v base," vyhlásil Kollár. Slovo si prevzal jeho stranícky kolega Peter Pčolinský. Hovorí o tom, ako sa ich snažili zdiskreditovať. "Nezľakneme sa ani toho, že pán Haščák patrí k najbohatším ľuďom na Slovensku," povedal Pčolinský. "Čím bližšie k voľbám, tým predpokladáme silnejšie útoky na našu adresu," uzavrel Peter Pčolinský. Kollár pripomína aj stretnutie Tótha, Kočnera a Tománkovej, ktorá bola zakladateľkou bývalého resocializačného zariadenia Čistý deň, kedy fotografiu tohto stretnutia zverejnil práve Kollár.

Vylúčená spolupráca

"Prepisy dali odpoveď aj na otázku, či je Sme rodina schopné ísť do vlády so Smerom. Po tejto tlačovke je to myslím jasné. Asi ťažko do takejto spolupráce pôjdeme," priznal Kollár. "Keby sme my mali po voľbách ministerstvo vnútra, určite by som nemal problém s Milanom Lučanským, ktorého aj napriek tomu nepoznám, no dôverujem mu, lebo má výsledky," tvrdí šéf Sme rodina.

Tlačovú konferenciu oznámilo aj opozičné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Vystúpi na nej predseda Igor Matovič a Gábor Grendel.

Danko situáciu nekomentuje

Predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko nekomentuje medializované informácie o komunikácii Mariana Kočnera s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom a s bývalým novinárom a príslušníkom SIS Petrom Tóthom.

"Politikom neprináleží komentovať akýkoľvek prebiehajúci súdny spor, a to do úplného rozhodnutia vo veci. Dôkazy, ich pravosť, respektíve súvislosti môže posudzovať len zákonný sudca," povedal Danko.

Prokurátor chcel komunikáciu prečítať počas pojednávania, no senát to zatiaľ nepovolil.

Časť komunikácie dokonca zverejnil prezident policajného zboru Milan Lučanský na sociálnej sieti. Ten zároveň v statuse poprel, že by sa s Norbertom Bödör stretol.