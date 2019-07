Danko zverejnil zahraničné cesty, výzva pre Cséfalvayovú: Nerobte si z toho svoju kampaň

Andrej Danko sa rozhodol zverejniť zahraničné pracovné cesty všetkých predsedov výborov. Ide o reakciu na včerajšie medializované informácie o zamietaní ciest Cséfalvayovej. Spolu s Ľubošom Blahom patria k predsedom výborov, ktorí majú za sebou najviac pracovných ciest.

Výzva pre Cséfalvayovú

„Zo štatistík, ktoré K NR SR vedie, je zrejmé, že zo všetkých predsedov parlamentných výborov patrí pani Cséfalvayová medzi najviac cestujúcich. Len do dnešného dňa absolvovala 6 ZPC. Lídrom tabuľky je predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti, Ľuboš Blaha,“ uviedli v stanovisku. Blahu však bránil Danko s tým, že okrem tejto funkcie je aj vedúcim Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy a takisto aj členom Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení OBSE. „Napriek uvedenému absolvoval v tomto roku zatiaľ len 7 ZPC.“

Zdroj: NR SR

Cséfalvayová zastáva funkciu predsedníčky Zahraničného výboru NR SR od 23. marca 2018. „V tomto volebnom období absolvovala zatiaľ 17 ciest, a len 4 jej boli zamietnuté,“ uviedli v stanovisku. Na medializovanú kritiku reagoval aj Danko. „Vyzývam pani Katarínu Csefalvayovú, aby nezavádzala verejnosť a nezneužívala vnútorné administratívne procesy NR SR na získanie politických bodov. Zo štatistík je evidentné, že cestuje nadpriemerne. Zároveň vylučujem akúkoľvek osobnú zaujatosť,“ dodal.

Nech si každý urobí obraz sám

Katarína Cséfalvayová uviedla, že k téme už povedala všetko a „nech si každý urobí obraz sám“. Ako napísala, dúfa, že „na vláde nezačnú obmedzovať cesty ministra zahraničných vecí, keďže ich má viac ako ministerka pôdohospodárstva“.

Cséfalvayová včera uviedla, že šéf parlamentu jej neschválil zahraničnú cestu do Gruzínska, kde sa mala zúčastniť na medzinárodnej konferencii "Európska cesta Gruzínska" (Georgia’s European Way) v Batumi. Doplnila, že pred časom jej bola zrušená aj cesta do Budapešti, kde sa vyžadovali minimálne náklady a cesty sa napokon zúčastnili dvaja iní poslanci. Šéfka zahraničného výboru pre portál povedala, že dôvody zrušenia ciest jej neboli vysvetlené.