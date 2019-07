Kritizovala koalíciu, teraz ju nepustia za hranice: Danko zrušil poslankyni zahraničnú cestu

BRATISLAVA - Poslankyňa za koaličný Most-Híd Katarína Cséfalvayová kritizovala koalíciu. Vadí jej, že sa odkláňa od programového vyhlásenia najmä čo sa týka zahraničnopolitickej orientácie. Vzápätí jej neschválili cestu Gruzínska. Uviedla, že sa to nestalo prvýkrát. Podľa nej jej cestu zrušil predseda parlamentu Andrej Danko. Podľa Danka to však nie je nič výnimočné, Cséfalvayovej neschválili len štyri cesty.

O zrušení zahraničnej cesty Cséfalvayovej informoval portál aktuality.sk. Poslankyňa za Most-Híd v minulosti kritizovala zahraničnú politiku koalície. Týkalo sa to najmä ciest do Ruska, na ktorých sa najčastejšie zúčastňuje Andrej Danko. Podľa nej je to odklon od programového vyhlásenia vlády. Dankovej cesty do Ruska v minulosti kritizovali aj šéf rezortu zahraničia Miroslav Lajčák i minister spravodlivosti Gábor Gál.

Danko mi zrušil zahraničnú cestu

„Pán predseda mi neschválil zahraničnú cestu do Gruzínska, kde som sa mala zúčastniť na medzinárodnej konferencii ‚Európska cesta Gruzínska‘ (Georgia’s European Way) v Batumi,” potvrdila Cséfalvayová pre portál. Podľa nej to nebolo prvýkrát. V minulosti bopla zrušená aj cesta do Budapešti. „Hospodárnosť asi nie je rozhodujúci problém, nakoľko zrušená bola napríklad aj cesta do Budapešti s minimálnymi nákladmi,“ uviedla poslankyňa s tým, že nakoniec sa na podujatí zúčastnili dvaja iní poslanci.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Prečo sa tak Andrej Danko rozhodol, Cséfalvayová nevie dodnes. Žiadne vysvetlenie nedostala. „Keďže náš hodnotový svet a pohľad na zahraničnú politiku Slovenska sa, zdá sa, zásadne líšia, musím konštatovať, že inštitúcie štátu a jeho rozpočet sú mnohokrát využívané, akoby boli organizované z jeho straníckej centrály,“ dodala.

Netreba hľadať problém tam, kde nie je

To, že sa nejaká cesta nepodpíše, nie je nič netradičné, uviedol hovorca Andreja Danka Tomáš Kostelník. „Netreba hľadať problém, kde nie je. To, že sa nepodpíše nejaká cesta, nie je nič netradičné. Vždy sa pri schvaľovaní posudzuje ekonomická rentabilita cesty, predpokladané rozpočtové náklady a prínos cesty,“ uviedol. „Pani predsedníčka výboru Csefalvayová bola v tomto volebnom období na 17-tich zahraničných služobných cestách a len 4 jej neboli schválené. Nie je to však len v jej prípade, každá zahraničná cesta sa individuálne posudzuje a naozaj nie je výnimkou, keď nejaká cesta nie je umožnená,“ dodal.

Zrušené zahraničné cesty sa neevidujú

Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR uviedol, že neexistuje zoznam zrušených služobných ciest poslancov a nie je preto známe, koľkokrát Danko zatrhol zahraničné služobné cesty. „V zmysle vnútornej smernice o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov NR SR a zamestnancov Kancelárie NR SR sú žiadosti na zahraničné pracovné cesty predkladané predsedami výborov a vedúcich stálych delegácií podávané na zaujatie stanoviska najprv predsedovi Zahraničného výboru NR SR, resp. zastupujúcemu podpredsedovi Zahraničného výboru NR SR. Zároveň súčasťou žiadosti o uskutočnenie zahraničnej cesty musí byť aj písomný súhlas predsedu poslaneckého klubu. Zahraničné pracovné cesty následne schvaľuje formou písomného rozhodnutia predseda NR SR, resp. zastupujúci podpredseda NR SR,“ píše v stanovisku odbor komunikácie s médiami.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Cséfalvayovej kritika

Z vývoja vo vládnej koalícii pár mesiacov pred koncom volebného obdobia nie je Cséfalvayová nadšená. Prekáža jej, že sa koalícia čoraz viac odkláňa od programového vyhlásenia vlády a súťaží o najpopulárnejšie predvolebné opatrenie. „Ide mi o spochybňovanie zahraničnopolitickej orientácie Slovenska, ale aj o ďalšie veci, naposledy najmä v oblasti verejných financií,“ priblížila Cséfalvayová.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Ako dodala, najviac jej prekážalo, že niektorí politici vládnej koalície sa neriadia programovým vyhlásením vlády. „Nemôžeme na jednej strane hlasovať napríklad za sankcie proti Ruskej federácii, bez problémov ich opakovane podporiť a potom chodiť ako na klavír do krajín ako Rusko či Bielorusko.“

Cesty do Ruska

Nie je tajomstvom, že Dankove početné cesty do Ruska sú trňom v oku viacerých politikov. Najčastejšie býva s otázkami konfrontovaný šéf rezortu zahraničia Miroslav Lajčák, ktorému sa tiež časté cesty do Ruska nepáčia. Začiatkom júla bol dosť nešťastný z toho, že Slovensko nemá jednotnú líniu zahraničnej politiky. Reagoval tak na otázky o ďalšej návšteve Danka v Rusku. „Vy ma stále nútite do konfrontácie s predsedom NR SR. Ja už som unavený. Ja som minister zahraničných vecí, nie minister pre vysvetľovanie výrokov pána Danka,“ povedal Lajčák.

Zdroj: Kancelária NR SR

Podľa Lajčáka nie sú problémom samotné cesty do Ruska, ale to, či sa dodržiava jednotná línia zahraničnej politiky. S tým má problém aj minister spravodlivosti Gábor Gál. Navonok dvojitá zahraničná politika podľa neho nerobí dobrý obraz Slovensku. „Som jednoznačne za západnú orientáciu našej krajiny, za spoluprácu krajín V4 a túto politiku presadzujem aj ako minister spravodlivosti,“ uviedol Gál. Orientácia Slovenska ako krajiny ani vlády SR sa však podľa neho aj napriek Dankovým cestám do Ruska nezmenila.

Predseda NR SR Andrej Danko bol opäť na návšteve Ruskej federácie začiatkom júla. Danko tam chodieva častejšie, pred pár týždňami sa zúčastnil aj na vojenskej prehliadke. So šéfom ruskej dumy Viačeslavom Volodinom, ktorý je na sankčných zoznamoch EÚ pre svoju úlohu pri anexii Krymu, si robí selfie fotky a chváli sa dobrým vzťahom s ním. Minister zahraničných vecí sa už viackrát dostal do sporu s Dankovou SNS, napríklad pre americkú pomoc pri oprave slovenských letísk či globálny kompakt o migrácii z dielne OSN.