Danko sa zúčastní na pochode Hrdí na rodinu: Úlohou politikov je chrániť občanov vrátane detí

BRATISLAVA – Predseda Národnej rady SR a líder SNS Andrej Danko sa zúčastní sobotného podujatia Hrdí za rodinu. Danko to potvrdil organizátorom pochodu.

"Každý má právo žiť, ako sa rozhodne, nikto však nemá právo na to, aby maloleté deti nútil žiť vo zväzku dvoch mužov alebo dvoch žien. Pre SNS vždy bola hranica akceptovateľnosti to, aby si homosexuálne páry nemohli adoptovať maloleté deti," skonštatoval Danko. Poznamenal, že úlohou politikov má byť v prvom rade chrániť občanov vrátane detí. "Preto je o to viac dôležité, aby sme svojou účasťou na pochode tieto hodnoty podporili," podotkol Danko.

Pochod Hrdí na rodinu sa začne v sobotu popoludní na Rudnayovom námestí pri katedrále sv. Martina. Organizuje ho Aliancia za rodinu. "Už sedem ročníkov Pochodu Hrdí na rodinu ukázalo, že naším spôsobom nie je protest či nenávisť. Chceme byť svedkami láskavej pravdy, lebo pravda, že všetky deti potrebujú otca a mamu nastálo, je stále príťažlivá," povedal Anton Chromík z aliancie.