Projekt transportérov Vydra za 410 miliónov sa zasekol: Kompetentní mlčia

Na otázky odpovedalo iba Ministerstvo obrany SR, ktoré je podľa stanoviska pripravené v prípade zaradenia materiálu na rokovanie vlády projekt obhájiť. Medzitým už rezort obrany odkúpil prototyp vozidla za takmer šesť miliónov eur. Projekt väčších transportérov 8x8 od začiatku čelí ostrej kritike politickej opozície a bezpečnostných analytikov, ktorí mu vyčítajú viacero nedostatkov. Podľa nich sa mohli transportéry kupovať prostredníctvom medzinárodnej súťaže. Ministerstvo obrany tieto tvrdenia odmieta a trvá na tom, že vozidlo spĺňa všetky požiadavky Ozbrojených síl SR.

“Materiál bol predložený. V prípade jeho zaradenia na rokovanie vlády je minister obrany Peter Gajdoš (SNS) pripravený obhájiť ho,” uviedla hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková. Na ťahu je tak premiér Pellegrini, ktorý môže príslušné dokumenty zaradiť na rokovanie Bezpečnostnej rady aj vlády. Vozidlo Vydra je podľa rezortu obrany výsledkom spoločného postupu Slovenska a fínskej zbrojovky Patria. Obrnené transportéry sa majú montovať výlučne na našom území s tým, že výroba údajne vytvorí stovky pracovných miest.

Projekt však v súčasnosti nenapreduje, navyše bezprostredne po letnej politickej prestávke prestane platiť Koaličná zmluva, čo môže situáciu tiež značne skomplikovať. Poslanec Národnej rady SR Jaroslav Paška (SNS) je v tomto prípade optimistom. Podľa jeho slov je projekt 8x8 výsledkom koaličnej dohody a neohrozí ho ani politická situácia. Paška navyše pripomína, že výroba na Slovensku je pridanou hodnotou. “Na tomto projekte sa pracuje dlhodobo a ide o rozhodnutie celej koalície. Myslím si, že pokiaľ sa budú transportéry vyrábať u nás, pôjde o bonus, pretože budú vytvorené pracovné miesta a aj značná časť finančných zdrojov zostane prakticky tu,” povedal Paška.

Opačný názor zastáva bezpečnostný analytik z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Jaroslav Naď. Podľa neho celý projekt transportérov sprevádzajú nejasnosti a pochybnosti. "Od začiatku rezort obrany postupoval netransparentne a navyše zavádzal. Najskôr premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a potom aj Petra Pellegriniho (Smer-SD). Druhý problém je, že Severoatlantická aliancia nepovažuje tieto vozidlá za pridanú hodnotu k zriadeniu ťažkej mechanizovanej brigády, čo je slovenský záväzok. Tretím problémom je, že to bude stáť strašne veľa peňazí a je otázne, či to vôbec slovenské firmy budú vedieť dať dokopy, alebo sa to bude celé nakupovať z Fínska," uviedol Naď. Analytik sa domnieva, že súčasná koalícia by mala tento projekt nechať tak a nechať o ďalšom postupe v tejto oblasti rozhodnúť až novú vládu, ktorá vzíde z parlamentných volieb v roku 2020.

S obstaraním vozidiel pritom počítajú viaceré strategické dokumenty Ministerstva obrany SR, napríklad Dlhodobý plán rozvoja Ozbrojených síl SR. Transportéry mali byť súčasťou ťažkej mechanizovanej brigády, ktorej zriadenie od nás požaduje Severoatlantická aliancia (NATO). Podľa pôvodných plánov mala odštartovať sériová výroba na území Slovenska ešte v tomto roku, pričom ministerstvo malo disponovať 13 vozidlami. Postupne do roku 2024 majú mať Ozbrojené sily SR k dispozícii nových 81 obrnených transportérov vo viacerých prevedeniach.