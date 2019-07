Most-Híd sa podľa Ravasza pripravuje na spoluprácu: O partneroch rozhodne do septembra

Ábel Ravasz

Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA - Strana Most-Híd chce mať do konca leta, najneskôr do septembra jasno v tom, s akými stranami bude spolupracovať. Odsúhlasiť to musí republiková rada, respektíve snem. Po dnešnej tlačovej besede to uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz.