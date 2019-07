Nicholsonová chce naplno zastávať svoju funkciu: Hajšel prešiel všetkými úrovňami práce

Hajšel podľa vlastných slov prešiel všetkými úrovňami práce v inštitúciách EÚ, od kariéry profesionálneho novinára cez šéfa Kancelárie EP v Bratislave až po získanie mandátu poslanca europarlamentu.

"Je to silný pocit, že môžem priamo zastupovať záujmy našich ľudí," uviedol v prvý deň pôsobenia v EP, kde by mal získať plné členstvo vo Výbore pre priemysel, energetiku a výskum (ITRE). Ako náhradník chce pôsobiť vo Výbore pre zahraničné vecí (AFET). Uchádza sa tiež o členstvo v parlamentných delegáciách pre spoluprácu s Čiernou Horou a Ruskom.

Ako uviedol, v zahraničnej politike by chcel naplniť sľuby z predvolebnej kampane, čiže prispievať k znižovaniu napätia. "Lebo žijeme v dobe, keď napätie narastá. Medzi jednotlivými veľmocami a jednotlivými pólmi na svete. Musíme uznať, že na svete neexistuje iba Európska únia a Spojené štáty americké, že nie je iba euroatlantizmus, že sú aj iné, nové, mocnejšie a asertívne sa správajúce póly. Musíme hľadať skôr cestu spolupráce ako konfrontácie, samozrejme pri zachovaní a pri obhajovaní našich demokratických princípov a hodnôt," uviedol Hajšel.

Nicholsonová sa chce venovať sociálnym témam

Lucia Ďuriš Nicholsonová pred novinármi v Štrasburgu zdôraznila, že aj v europarlamente sa chce venovať sociálnym témam, podobne ako na Slovensku. Jej "srdcovou záležitosťou" však bude boj proti korupcii pri prerozdeľovaní eurofondov, v čom podľa vlastných slov bola aktívna aj v Národnej rade SR. Pripomenula, že má "úzky korešpondenčný vzťah" s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

Zdroj: SITA - Diana Černáková

"V tomto chcem pokračovať. Jedna z mojich prvých tém bude informovať Európsku komisiu o tom, ako sa Slovensko ako členská krajina vyrovnáva s najväčším tunelom v oblasti DPH, do ktorého by mali byť zapletené aj najvyššie politické špičky," upozornila poslankyňa, podľa ktorej netreba poľavovať v boji proti cezhraničným podvodom.

Ďuriš Nicholsonová je spolu s Monikou Beňovou (Smer-SD) jednou z dvoch žien v trinásťčlennej delegácii slovenských europoslancov. Uviedla, že ak si chce na sto percent plniť svoje povinnosti europoslankyne, nemôže túto činnosť deliť medzi prácu v EP a cestovaním za rodinou na Slovensku, a preto sa rozhodla, že bude s celou rodinou žiť v Bruseli, kde má možnosť zapísať deti do systému Európskych škôl. "Bude to pre mňa najlepšie, ako si zastávať funkciu europoslankyne. Nerada by som sa obmedzovala iba na nejaké povinné jazdy," povedala Ďuriš Nicholsonová.