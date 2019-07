Príspevky pre opatrovateľov stúpajú: Tento stav sme dosiahli o rok skôr, tvrdí Fico

"Stav, aby príspevok dosiahol úroveň čistej minimálnej mzdy, sme splnili o rok skôr," povedal na pondelkovej tlačovej besede predseda strany Smer-SD Robert Fico. Pôvodný plán zvýšenia tohto príspevku na úroveň čistej minimálnej mzdy totiž podľa neho hovoril až o roku 2020. "Som rád tejto správe, ak niečo sľúbime, treba to naplniť," povedal. Najlepšia starostlivosť pre osoby s ŤZP sa totiž podľa Fica poskytuje v domácom prostredí.

Ak poberateľ príspevku dostáva nejaký druh dôchodku a celodenne opatruje jednu osobu s ŤZP, príspevok stúpa o 30,50 eura na 215,18 eura. Vyplýva to z nariadenia vlády o výške sadzby na hodinu osobnej asistencie a výške peňažného príspevku na opatrovanie, ktoré sa začne uplatňovať od 1. júla tohto roka. Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb víta každé zvýšenie príspevku na opatrovanie, avšak minimálnu mzdu nepovažuje za adekvátnu fyzickej, ako aj psychickej náročnosti, ktorú si vyžaduje opatrovateľské povolanie.

O 80 eur na 572,36 eura od budúceho mesiaca stúpa príspevok na opatrovanie pre osobu v produktívnom veku, ktorá celodenne opatruje dve a viac osôb s ŤZP. Ak sa opatrovateľ v produktívnom veku stará časť dňa o jednu osobu s ŤZP, pôjde o zvýšenie o 52,50 eura na 378,70 eura a ak sa časť dňa stará o dve a viac osôb s ŤZP, príspevok na opatrovanie pôjde nahor o 70,50 eura na 532,30 eura. V prípade opatrovateľov, ktorí dostávajú niektorý z dôchodkov, výška príspevku na opatrovanie zodpovedá polovičnej sume z príspevku pre opatrovateľa v produktívnom veku.

Zvyšuje sa sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie

Nariadením sa tiež zvyšuje sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie, a to o 0,36 eura na 4,18 eura. Táto sadzba slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Podľa ministerstva práce a sociálnych vecí by sa mal tento príspevok zvýšiť v priemere mesačne o 50 eur, čo by malo pozitívne pocítiť 10,4 tisíca ľudí s ŤZP a približne 13,5 tisíca asistentov poskytujúcich osobnú asistenciu osobám s ŤZP.

Zvýšenie príspevkov na opatrovanie a sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie si v druhom polroku tohto roka zo štátneho rozpočtu vyžiada 17,2 milióna eur a v budúcom roku 43,1 milióna eur.

"Asociácia víta každé zvýšenie príspevku na opatrovanie. Minimálnu mzdu však nepovažujeme za adekvátnu fyzickej, ako aj psychickej náročnosti, ktorú si vyžaduje opatrovateľské povolanie," uviedla v apríli pre agentúru SITA prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS) Mária Kovaľová. Ako upozornila, opatrovatelia sú vystavovaní psychickej aj senzorickej záťaži, ktorá zvyšuje ich vyčerpanosť, chorobnosť, syndróm vyhorenia a v neposlednej miere aj chybovosť pri samotnom výkone. "Ak budeme chcieť bezpečné a kvalitné opatrovanie, potom budeme musieť zvýšiť príspevky o ešte raz takú sumu, ako majú opatrovatelia dnes," tvrdí.

Podobne je to podľa nej aj s osobnou asistenciou. "Celodenné opatrovanie je samo o sebe náročné a preto by malo byť kompenzované finančne, aby si opatrovatelia mohli dovoliť v pravidelných intervaloch oddych spojený s rehabilitáciou tela a možno s meditáciou pre dušu," uviedla Kovaľová. Politici podľa nej zanedbali túto starostlivosť a nepripravovali sa na demografický vývoj vedomostnou, zdravotnou, ani sociálnou politikou dostatočne a odborne správne.

Vláda chce zaviesť nový príspevok na ošetrovanie

Vláda plánuje zaviesť nový príspevok na ošetrovanie. Na tri mesiace by ho mohol poberať jeden z rodičov, resp. členov rodiny, ktorý bude musieť ostať doma s chorým. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii minister práce Ján Richter s tým, že tento príspevok na ošetrovanie bude podľa neho ďalšia veľká pomoc pre rodiny.

Návrh zákona, ktorým sa má tento príspevok zaviesť, bude vládny. Predloží ho rezort zdravotníctva v spolupráci s ministerstvom práce. "Život veľakrát prináša okolnosti, že jeden z členov domácnosti môže vážne ochorieť. Ideme pomôcť rodinám. Na tri mesiace bude poberať jeden z rodičov ďalší príspevok na ošetrovné," avizoval Richter.