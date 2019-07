Kollár sa potichu vyvliekol z kauzy Čistý deň: Prípad písania s chovankyňou uzavreli po dvoch rokoch

Na aktuálny stav kauzy Kollárovej komunikácie upozornil portál tvnoviny.sk. Prípad má byť v týchto dňoch už ticho uzavretou záležitosťou. Kollár v komunikácií s vtedy ešte len 15-ročnou Simonou používal výrazy ako "miláčik", "zlatko" alebo "zlatino" a známa je aj jeho už mediálne známa vulgárna fráza, ktorou tínedžerke naznačoval možnosť pohlavného styku v budúcnosti.

Zdroj: Facebook

O veku vraj nevedel

Celú komunikáciu už v minulosti odovzdal médiám aj samotný Kollár, ktorý sa za jej znenie nehanbí, pretože podľa jeho slov nevedel, že dotyčná má len 15 rokov. "Ja nemám čo skrývať," vyhlásil vtedy Kollár a dodal, že tiež netušil, že má problémy s drogami a že je zo spomínaného zariadenia. Predseda hnutia Sme rodina navyše argumentuje tvrdením, že ako prvá mu mala napísať samotná Simona.

Boris Kollár na Prezídiu Policajného zboru v roku 2017 Zdroj: SITA/Peter Maďar

"Mám rád ženy, to je normálna vec. Keby som s nimi nekomunikoval, tak nemám ani päť mojich posledných detí," argumentuje Kollár, ktorý už v minulosti kvôli tomuto prípadu strávil na výsluchu šesť hodín. Prípad polícia riešila dokopy dva roky.

Tichý koniec

Podľa portálu ale prišiel zvrat na jar tohto roku, kedy došlo k tichému uzavretiu prípadu. Kollár podľa konštatovania polície zákon neporušil. Po zastavení trestného stíhania je teda predseda opozičného hnutia z kauzy von. Podľa členky opozičného hnutia Sloboda a Solidarita Natálie Blahovej je tento prípad nelichotivou vizitkou Kollára. "Je to správanie, za ktoré by sa mal hanbiť. Politik, ak vstupuje do veľkej politiky, by si mal dávať pozor keď iniciuje takúto komunikáciu," myslí si Blahová.

"V žiadnom prípade sa nejdem z tohto poučiť. Keby som už žiadnu ženu nepozval na kávu, tak to už by som nebol ja," obhajoval sa Kollár a dodal, že pri každej ďalšej komunikácii sa už dotyčných žien pre istotu pýta na vek.

Bývalé klientky centra Čistý deň, sprava: Simoma a Tamara Zdroj: SITA/Marko Erd

Spomínaná Simona však tvrdí, že celý prípad nebol len o komunikácii medzi ním a Kollárom. Podľa jej slov predsedovi Sme rodina písala pod nátlakom vedúcich zariadenia Čistý deň. "Bola výrazne ovplyvňovaná a manipulovaná," uviedol právny zástupca Daniel Lipšic. Vedenie takúto skutočnosť odmieta. "Písala som to ja s tým, že mi niekto pomáhal," prezradila bývala chovankyňa Simona.

Zariadenie Čistý deň čelilo viacerým podozreniam zo zneužívania chovancov, ktoré preverovalo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Generálna prokuratúra SR i polícia.