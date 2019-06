Silné vyjadrenie Bugára: Buďte radi, že som sa s Ficom po voľbe ústavných sudcov nestretol

BRATISLAVA - Predseda Mosta-Híd Béla Bugár dnes novinárom povedal, že sa po utorkovej voľbe kandidátov na sudcov ústavného súdu nestretol so šéfom Smeru Robertom Ficom.

„Buďte radi, že nie. Atmosféra bola v jednotlivých stranách potom dosť dusná. Považujem to za podraz, neviem od koho, to je ten problém," povedal novinárom. povedal novinárom. Parlament v utorok ani na ôsmy pokus nezvolil dostatočný počet kandidátov na post ústavných sudcov, pričom z požadovaného počtu 18 ľudí do súčasnosti zvolili iba 14. V poslednej voľbe prešla plénom iba štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner, ktorá získala 74 hlasov.

Vládna koalícia, ktorá má väčšinu v NR SR, pred voľbou tvrdila, že je dohodnutá na piatich chýbajúcich menách. Zákonodarcovia neuspeli a tak sa bude celý proces opakovať piatykrát, vrátane verejného vypočutia kandidátov. „V septembri budem navrhovať verejnú voľbu, možno sa aj iní pripoja. Tam uvidíme, kto sa akým spôsobom s nami zahráva," povedal Bugár. Ak bude Smer proti verejnej voľbe, je to podľa šéfa Mosta „ich problém." Navrhne, že budú voliť s opozíciou.