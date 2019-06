Sme rodina chce umožniť lepšiu orientáciu v návrhoch zákonov

Sme rodina

BRATISLAVA - Hnutie Sme rodina chce umožniť lepšiu orientáciu v návrhoch noviel zákonov zo strany poslancov či výborov. Na aktuálnu schôdzu parlamentu predložili poslanci hnutia novelu zákona o rokovacom poriadku Národnej rady (NR) SR. Chcú, aby boli návrhy predložené aj so znením súčasne platného zákona alebo jeho časti, ktorú novela upravuje. Všetky zmeny a doplnenia by mali byť podľa poslancov doplnené. K návrhom by sa tak mali prikladať formou informatívneho konsolidovaného znenia.