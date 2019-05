Sociálne balíčky sú populizmus, tvrdí Kollár a Beblavý: Líder Sme rodina obhajoval Le Penovú

Kollár povedal, že zatiaľ nevedia, o aké konkrétne opatrenia pôjde. "Z toho, čo som počul napríklad od Andreja Danka, som sa dozvedel, že by to stálo tento štát 1,35 miliardy," dodal kriticky aj vzhľadom na vyrovnaný rozpočet. Negatívne hodnotil napríklad príspevok na školské pomôcky pre prvákov, pretože je to podľa neho jednorazové opatrenie a čistý populizmus. "Zahlasujeme za niektoré vybraté veci, ktoré sú správne," podotkol. Zároveň však vylúčil spoluprácu so Smerom-SD po parlamentných voľbách.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Beblavý kritizoval viaceré z opatrení, medzi nimi napríklad rodičovský príspevok, ktorý sa mal podľa jeho názoru vyvíjať spolu s minimálnou mzdou. "Je to brutálny klamúci populizmus a ja verím, že naň ľudia neskočia," povedal. Potrebné je podľa neho hovoriť o prioritách štátu, pretože sa nedajú podporiť naraz všetky oblasti. Zdôraznil, že nemožno rozbiť verejné financie.

Kollár ocenil demisiu Stracheho, obhajoval aj Le Penovú

Predseda opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár v nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3 obhajoval prítomnosť predsedníčky francúzskeho Národného združenia Marine Le Penovej na Slovensku. Ocenil aj demisiu rakúskeho vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho. Predseda mimoparlamentnej strany Spolu-OD Miroslav Beblavý tvrdí, že spájanie sa s podobnými politikmi ako Le Penová je nebezpečné.

"Ľudí treba posudzovať podľa ich dlhodobého prínosu do politiky," podotkol v relácii Beblavý s tým, že hrozbou Le Penovej je okrem iného jej populizmus. Argumentuje tým, že pred troma rokmi pri prezidentskej kampani vo Francúzsku hovorila o vystúpení Francúzska z eurozóny a Schengenu. Zdôraznil, že názorová prelietavosť v geopolitike môže byť pre Slovensko nebezpečná.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Typický príklad progresívnych ľudí, ktorí niečo vytrhnú z kontextu," reagoval Kollár. Zdôraznil, že Le Penová aj pred slovenskými novinármi počas návštevy v Bratislave deklarovala, že nechce zničiť Európsku úniu. Frakcia Európa národov a slobody, ktorej členom je aj Sme rodina, presadzuje podľa Kollára ochranu hraníc, tradícií a podporu sociálnych vecí, ako sú napríklad rodiny s deťmi. Vysvetlil, že sa s frakciou spojili preto, aby mali miesto v Európskom parlamente a silu rozhodovať.

Beblavý reagoval tým, že si chcel prečítať volebný program Sme rodina pred eurovoľbami, ale žiadny nenašiel. "Pokiaľ sú ale vaše priority tie, ktoré ste vymenovali, tak som rád," povedal s tým, že také sú aj priority európskych ľudovcov, ku ktorým chce Spolu v rámci únie patriť. V súvislosti s odchodom bývalého rakúskeho vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho z funkcie Kollár povedal, že urobil to najlepšie, čo mohol. Ocenil, že pri podozrení z korupcie podal demisiu. Považuje to však za zlyhanie jednotlivca. Beblavý namieta, že v prípade Stracheho nešlo len o korupciu, ale aj o vlastizradu, pretože bol ochotný predať krajinu Rusku.