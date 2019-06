Kandidatúrou vo voľbách by mal sudca prísť o talár, navrhuje SaS

Alojz Baránik

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Kandidatúrou vo voľbách do NR SR či do europarlamentu by mal sudcovi zaniknúť výkon funkcie. Navrhuje to opozičný poslanec NR SR za SaS Alojz Baránik vo svojom pozmeňovacom návrhu k vládnej novele zákona o sudcoch a prísediacich.