Renomované zahraničné médiá o Čaputovej inaugurácii: Zaujala znechutených Slovákov

BRATISLAVA - Inaugurácii prvej slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej sa v sobotu venujú v rozsiahlych reportážach viaceré renomované zahraničné médiá. Tlačová agentúra The Associated Press (AP) postavila svoj materiál o Čaputovej inauguračnom prejave na jej výroku, že neprišla vládnuť, ale slúžiť občanom, a citovala aj jej slová, že chce byť "hlasom tých, ktorých nie je počuť".

Čaputová "má málo skúseností z politiky, ale zaujala voličov, ktorí sú znechutení korupciou a mainstreamovou politikou," píše AP. Čaputovú agentúra predstavuje ako "liberálnu environmentálnu aktivistku" a jej víťazstvo dáva do kontrastu s "vlnou vzostupu krajne pravicových populistov po celej Európe".

Americký denník The New York Times (NYT) v rozsiahlom článku podrobne mapuje Čaputovej cestu od lokálneho aktivizmu v Pezinku až na najvyšší post v štáte. "Pani Čaputová je hrdá Európanka, podporuje menšinové práva a nebojí sa prezentovať ani kontroverzné postoje, ako je jej podpora práv gejov, vrátane adopcií detí pármi rovnakého pohlavia. Čo je dôležité, dokáže to robiť spôsobom, ktorý mnohí obyvatelia tejto stále hlboko konzervatívnej krajiny nepovažujú za ohrozujúci - čím možno ukazuje aj model pre ostatných," uvádza NYT.

Renomovaný americký denník si všíma aj Čaputovej filozofické a náboženské základy, predovšetkým jej inklináciu k zen-budhizmu. "Prvýkrát sa dostala ku knihám o zene ešte ako tínedžerka a trinásť rokov pravidelne praktizuje zenové meditácie," píše NYT. Denník spomína aj niektoré Čaputovej životné kréda, napríklad píše, že boj proti pezinskej skládke ju "presvedčil, že to, čo najviac zaváži, je robiť všetko, čo je v jej silách, pre víťazstvo, a neznepokojovať sa myšlienkami na výsledok, ktorý nemôže ovplyvniť".

Inauguračnému prejavu novej slovenskej prezidentky venovala veľa priestoru aj Česká televízia, ktorá si na stránke spravodajského kanálu ČT24 okrem iného všíma, že tak ako pri predchádzajúcich verejných prejavoch, aj pri tom inauguračnom sa Čaputová poďakovala nielen v slovenčine, ale aj v jazykoch národnostných menšín: "Ďakujem. Köszönöm. Ďakuju šumňi. Děkuji. Paľikerav.“

