Politici popriali prezidentke Čaputovej k inaugurácii: Čo odznelo, tomu nemám čo vyčítať

"Pani prezidentke želám, aby bola vo svojom pôsobení úspešná," napísal na sociálnej sieti. Teší sa na spoluprácu v prospech Slovenska a jeho občanov. "Pani prezidentka prichádza do najvyššej ústavnej funkcie s mandátom priamo od občanov. Na jej úspešné zvládnutie bude potrebovať odvahu, nasadenie i schopnosť rýchlo sa učiť a naberať potrebné skúsenosti," povedal Pellegrini v piatok vo videu na sociálnej sieti.

"V každej funkcii, ktorú som zastával, mi išlo v prvom rade o Slovensko. Preto aj dnes pani prezidentke želám, aby bola vo svojom pôsobení úspešná. Aby sa jej darilo zjednocovať, a nie rozdeľovať našu spoločnosť. Aby si získala rešpekt v zahraničí a aby vo vnútornej politike konala nadstranícky a s úctou ku každému, kto získal mandát od ľudí," povedal Pellegrini. Ako tvrdí, tak to bude dobré pre Slovensko a všetkých jeho občanov.

Zdroj: Vlado Anjel

Danko Čaputovej praje, aby pomáhala hľadať pravdu a zachovala si ľudskosť

Byť prezidentom SR je prejav najväčšej národnej cti. Vyhlásil to predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko, podľa ktorého si to prezidentka SR Zuzana Čaputová uvedomuje. Danko želá Zuzane Čaputovej, aby bola prezidentkou, ktorá bude ľuďom pomáhať hľadať pravdu, cestu, pomáhať zachovať si národnú identitu a aby im pomohla zachovať si ľudskosť. Hovoril to na inauguračnej schôdzi, na ktorej Čaputová zložila ústavou predpísaný sľub a ujala sa funkcie prezidentky SR. Šéf parlamentu tiež po schôdzi poukázal, že prezidentka hovorila v inauguračnom prejave o svojich ambíciách a víziách. Ako to s nimi dopadne, je podľa Danka v rukách hlavy štátu.

Zdroj: Jan Zemiar

Raši zaželal prezidentke veľa dobrých rozhodnutí

Podpredseda vlády Richard Raši želá prezidentke SR Zuzane Čaputovej, aby ani na chvíľu nezabudla, že reprezentuje všetkých občanov Slovenska. "Želám Vám veľa dobrých rozhodnutí v prospech Slovenska a nás všetkých, ktorí v tejto krásnej krajine žijeme," doplnil na sociálnej sieti.

Jeho stranícky kolega Dušan Jarjabek ocenil prejav prezidentky, považuje ho za výborne napísaný. "Treba začať novú éru tak, ako to mala pani prezidentka napísané," povedal. Zdôraznil však, že Čaputová svoju politickú kariéru začína v paláci a nikto ju zatiaľ nepozná. Preto ju mieni hodnotiť až po čase. Varuje pred povrchnosťou.

Paška vníma prezidentkin prejav ako ambiciózny a ústretový

Podpredseda SNS Jaroslav Paška drží prezidentke SR Zuzane Čaputovej palce, aby sa naplnili pozitívne ciele, ktoré si stanovila. Jej inauguračný prejav vníma ako ambiciózny a ústretový. "S veľkým cieľom dosiahnuť isté zmierenie v spoločnosti a záujem vytvárať podmienky na to, aby sa komunikácia venovala viac problémom každodenného života a menej roztržkám. Uvidíme, do akej miery bude pani prezidentka schopná naplniť svoje ciele a či sa jej podarí aspoň čiastočne priblížiť sa k tomu, čo si vytýčila," doplnil.

Zdôraznil potrebu hľadania porozumenia a trpezlivosti. "Aby sme boli schopní posúvať Slovensko dopredu a predchádzali sporom. Držím pani prezidentke palce, aby sa jej pozitívne ciele splnili," uzavrel.

Zdroj: Jan Zemiar

Bugár Čaputovej praje, aby bola prezidentkou všetkých občanov

Predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára teší, že prezidentka SR Zuzana Čaputová neprichádza s čiernymi okuliarmi. Praje jej úspešné napĺňanie mandátu a aby bola prezidentkou všetkých občanov vrátane menšín.

"Čo odznelo, tomu nemám čo vyčítať. Prezidentka sa nevyhla oblastiam, v ktorých sa nám darí. Veď Slovensko nie je čiernou dierou Európy. Máme byť na čo hrdí a máme o tom hovoriť na rôznych fórach," povedal Bugár po inauguračnom prejave prezidentky.

Hovoriť podľa neho treba aj o tom, čo pre Slovensko znamená členstvo v euroatlantických štruktúrach. "Vety o našom mieste v geopolitických štruktúrach považujem za veľmi dôležité," vyhlásil Bugár.

Prezidentke praje úspešné plnenie mandátu. "Aby až do konca volebného obdobia dokázala ostať nadstraníckou hlavou štátu a byť tak prezidentkou naozaj každého občana nášho štátu. Aj príslušníkov menšín. Splniť čo najviac toho, čo Slovensku vo svojom dnešnom inauguračnom prejave sľúbila," uzavrel Bugár.

Matovič vyzdvihol, že Čaputová chce byť hlasom tých, ktorých nie je počuť

Zazneli pekné slová, teraz nastáva čas na skutky. V reakcii na inauguračný prejav prezidentky Zuzany Čaputovej to povedal predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič. Vyzdvihol Čaputovej apel na dôstojnosť života každého človeka.

"Najviac ma zaujal apel na dôstojnosť života každého človeka a prísľub, že bude hlasom tých ľudí, ktorých nie je počuť. To sú dva hlavne ciele aj môjho pobytu v politike. Pekné slova zazneli a teraz nastáva čas na skutky," povedal Matovič s tým, že jej drží palce. Prejav označil za hlboký a pekný.

"Zdôraznila jednu dôležitú vec, a to je spájanie a súdržnosť krajiny," doplnila predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová s tým, že aj občania od Čaputovej očakávajú, že bude prezidentkou všetkých ľudí.

"Zároveň zdôraznila problémy a výzvy, ktoré pred Slovenskom stoja a je to výzva pre nás do budúcich parlamentných volieb, aby sme dokázali zostaviť vládu, ktorá tieto výzvy dokáže vyriešiť," skonštatovala.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Predseda PS Truban zaželal novej prezidentke veľa síl

Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban zaželal novej prezidentke Zuzane Čaputovej veľa síl. Uviedol to na svojom facebookovom profile. „Pred piatimi rokmi som takto na inaugurácii prvýkrát stretol Andreja Kisku a povedal som mu, že som veľmi rad, že bol zvolený, a to stále platí. Teraz máme prvú prezidentku Zuzanu Čaputovú a som viac než len rád, pretože je tu historický okamih, o akom sme pred rokom dúfali iba v kúte srdca a robili sme, čo sme vedeli, aby sa stal skutočnosťou,“ konštatuje Truban.

Líder PS verí, že Zuzana Čaputová bude skvelá prezidentka, že bude inšpiráciou a vzorom a že ukáže novú generáciu politiky, ktorá spája ľudí na Slovensku a vedie našu krajinu k lepšiemu. „Slovensko môže byť vzorom aj pre Európu a svet. Zuzana ako prezidentka je toho dôkazom,“ dodal na Facebooku Truban.