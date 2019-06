Absurdná hystéria okolo komárov je mimo obyčajného sedliackeho rozumu, povedal Kovarik

"Stretli sa všetky predpoklady na to, aby nastala prirodzená, a treba povedať, že aj potrebná populačná explózia komárov. Obyvatelia lokalít susediacich so záplavovými územiami riek by si mali v prvom rade uvedomiť, že v týchto lokalitách sa komáre nárazovo a masovo vyskytovali vždy, keď na to boli podmienky. Teraz sa vyskytujú a vždy sa vyskytovať budú," skonštatoval Kovarik. Tvrdí, že ak by sa komáre nevyskytovali, nastal by kolaps ekosystému, a teda aj ľudí.

Komáre sú podľa splnomocnenca síce nepríjemný bodavý hmyz, ale tvoria základ potravinového reťazca. "Prakticky všetkého, čo vidíte, že je vonku živé. Takže by bolo dobré si tento fakt uvedomiť a prestať vyvolávať hystériu z niečoho, čo tu bolo odjakživa," podotkol. Podľa neho by bolo dobré zamyslieť sa nad individuálnymi ochrannými opatreniami, teda najmä sieťkami na okná. "Ak niekto nemá v Devíne, Devínskej Novej Vsi alebo napríklad vo Vysokej pri Morave sieťky na oknách a sťažuje sa, že nemôže ani spať, tak chyba bude na jeho strane," tvrdí Kovarik. Odporúča ľuďom používať aj repelentné prípravky. Myslí si, že ľudia za posledné roky, keď populačná explózia komárov absentovala pre pretrvávajúce sucho, zabudli na tento "normálny stav".

"To však neznamená, že majú teraz samosprávy okamžite začať masovo striekať krajinu a ľudí s jedovatými a zdraviu jednoznačne škodlivými pesticídmi. Nie, nebudeme to robiť, pretože zdravie ľudí a zdravé životné prostredie je pre nás na prvom mieste," vyhlásil Kovarik. Ako spresnil, hlavné mesto začína aplikovať biologickú metódu likvidácie lariev komárov priamo v liahniskách (BTi). "Dá sa povedať, že to bude prvá ostrá skúška, keďže za posledné roky táto situácia nenastala. Nehovoríme, že komáre vyhubíme, len znížime ich počet. Je pravdepodobné, že budeme musieť spresniť monitoring a zvýšiť efektivitu tak, aby sme boli spokojní všetci, aj keď to je asi utópia," uviedol.

Chemicky striekať "jed" po uliciach by sa podľa Kovarika malo dovoliť až po tom, čo to odsúhlasia obyvatelia dotknutej obce v referende. Za jedinú výnimku by považoval situáciu, keď regionálny úrad verejného zdravotníctva vyhlási mimoriadnu kalamitnú situáciu na základe objektívnych kritérií. "Jedným z nich by mohlo byť napríklad, ak by komáre u nás začali prenášať maláriu alebo podobne závažné ochorenie. To by bola, samozrejme, iná situácia. Taká dnes nie je," podotkol.

Obyvateľov obcí v povodí Moravy na Záhorí, ale i niektorých mestských častí Bratislavy aktuálne trápia komáre. Verejnosť, ale i starostovia žiadajú o zásah, súčasnú situáciu opisujú ako kalamitný stav. O situácii v utorok (11. 6.) rokovali s predstaviteľmi Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). V súvislosti s premnoženými komármi sa v stredu zíde krízový štáb.